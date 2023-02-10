Видели Тамерлана и крестоносцев, а 2023 не пережили: Уничтожены два великих памятника наследия ЮНЕСКО

В Сирии оплакивают цитадель Алеппо Фото: REUTERS

Катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии разрушило уникальные древние памятники. Они видели римских императоров и крестоносцев, войска Александра Македонского и Тамерлана, расцвет и крушение нескольких империй - Римской, Персидской, Византийской, Османской… Стояли тысячи лет, В 2023 году не выдержали.

КРЕПОСТЬ ГАЗИАНТЕП

Турецкий город Газиантеп - в эпицентре трагедии. Город большой, с населением около 2 миллионов человек (больше, чем в Новосибирске или Екатеринбурге). И очень древний.

Крепость Газиантеп, главная достопримечательность и уникальный исторический памятник, разрушена подземными толчками 6 февраля. Не полностью, но ущерб огромен.

Фото: REUTERS

Крепость построена ещё в античные времена, почти две тысячи лет назад, в эпоху Римской империи. Обновлена и укреплена при Османской империи. Двенадцать бастионов, протяжённость крепостной стены - 1200 метров. Махина! Нерушимая, как казалось… Два бастиона рухнули, обрушилась часть стены.

В наши дни в крепости располагался исторический музей. И специалисты в тревоге: уцелели ли экспонаты? Как и богатейшая коллекция Археологического музея Газиантепа - артефакты бронзового века, древней Хеттской цивилизации, Урарту, Персидской империи и Византии.

В первую очередь из под завалов, разумеется, спасают людей. Потери материальные, даже если речь идёт о бесценных шедеврах, - это потом.

АНТИЧНАЯ МОНА ЛИЗА

Ещё один уникальный памятник, судьба которого пока неизвестна, - античные мозаики Зевгмы. Крупнейший в мире музей мозаик находится в Газиантепе. И, похоже, здание разрушено…

Зевгма - античный город рядом с современным Газиантепом. С храмами, театрами, термами, некрополями. Уже в XXI веке памятник был затоплен при строительстве ГЭС. А мозаики перенесли в музей.

Символом его стала античная «Мона Лиза», или «Цыганка», как прозвали мозаичную красавицу за большие круглые серьги. По мнению учёных, это служительница культа бога Диониса. И ее глаза слово преследуют зрителя, откуда бы он ни смотрел на мозаику - в этом сходство с легендарной «Мона Лизой». Мозаику удалось спасти от затопления, но пережила ли она землетрясение?

Фото: wikipedia.org

ЦИТАДЕЛЬ АЛЕППО

В Сирии оплакивают цитадель Алеппо - одного из древнейших городов мира, входящего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Крепостная стена треснула и обрушилась. Повержен вход в крепость и вход в башню Мамлюк. Частично обвалился минарет мечети Айюбид, - подсчитывают невосполнимый урон в Секретариате по делам древности и музеев Сирии.

Фото: REUTERS

История этого места уходит в III тысячелетие до нашей эры - недавно археологи нашли внутри крепостных стен храм ханаанского божества грома и бури Баал-Хаада.

В средние века цитадель Алеппо сыграла важнейшую роль во время Крестовых походов. За ее надёжными стенами прятались роскошные дворцы и мечети. Ее штурмовали войска Тамерлана - есть легенда, что ров заполнили телами погибших воинов, и лишь тогда крепость пала.

Цитадель не раз восстанавливали - и при султане Сулеймане Великолепном, и после землетрясения 1822 года, после боев начала XXI века.

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