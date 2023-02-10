Герой спецоперации «Z» прапорщик Крицкий вытащил с полей сражений больше сотни раненых

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал воинов: «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое».

ОТРАЗИЛ ДВЕ АТАКИ БОЕВИКОВ

Рядовой Лаврентий Степанов

«Рядовой Лаврентий Степанов, действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Националисты предприняли попытку атаки позиций российских подразделений. Наши военнослужащие приняли неравный бой с врагом. Оказавшись в условиях огневого воздействия противника, расчет Лаврентия Степанова в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, своевременно занял выгодную позицию и приступил к поражению объектов противника.

Расчетом, в котором действовал Лаврентий, было уничтожено 5 единиц техники противника, что позволило отразить 2 атаки боевиков».

ВЫТАЩИЛ С ПОЛЯ БОЯ БОЛЕЕ СОТНИ РАНЕНЫХ

Прапорщик Никита Крицкий

«Фельдшер медицинского взвода прапорщик Никита Крицкий выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от боевиков. Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Находясь под постоянным огнем значительно превосходящего числом противника Крицкий лично оказал медицинскую помощь более 10 тяжело раненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В течение суток, Никита поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию раненых силами армейской авиации.

В последующем в ходе СВО оказал медицинскую помощь более 100 военнослужащим. Неоднократно в ночное время, несмотря на угрозу жизни, выдвигался в район боевого соприкосновения с противником и спасал жизни раненых товарищей. Мужество и решительность прапорщика Крицкого сохранили жизни и не дали погибнуть военнослужащим получившим средние и тяжелые ранения».