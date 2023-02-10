Раненые люди, испуганные животные: Первые фото из палаточного лагеря МЧС России для пострадавших от землетрясения в Турции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По поручению президента России Владимира Путина спасатели МЧС оказывают помощь Турции в борьбе с последствиями масштабного землетрясения с 6 февраля. Под завалами все еще остаются тысячи пострадавших. Ежедневно российские спасатели оказывают помощь десяткам жертв стихийного бедствия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работает в Турции Ил-76 МЧС России. Еще 8 февраля спецборт доставит 50 спасателей и 11 врачей. В пострадавшие от землетрясения районы приехали психологи и специалисты спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, российские врачи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 10 февраля, стало известно, что МЧС России разбили палаточный лагерь для пострадавших от землетрясения и оказания им помощи. В специальном фоторепортаже "Комсомольской правды" появились первые кадры островка жизни среди разрушений. Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин побывал в лагере спасателей МЧС России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На снимках видно, как российские борцы с последствиями землетрясения разбирают груды железа и бетона, из-под которых достают тела погибших и спасают еще живых людей, а порой и животных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лагерь оснащен всеми предметами первой необходимости: едой, чистой одеждой, медикаментами, водой, спальными местами, генераторами для подачи энергии и пунктами связи.

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Спасатели МЧС России уже прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент. Страшные землетрясения, продолжающиеся уже почти третьи сутки, унесли жизни более 7 тысяч человек.

Вместе с российскими спасателями в страну прилетел и фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин. Журналисту удалось сделать серию ярких снимков, которые показывают все самоотверженность наших опытных спасателей (продолжение)