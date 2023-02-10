Письмо шефа вадовской разведки. Почему РУСАДА до сих пор не восстановлено в своих правах

Табличка на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Москве. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) поставил точку в одном из самых раскрученных скандалов современного спорта. Так называемая база LIMS, в которой содержались данные по допинг-пробам российских спортсменов, взятых Московской антидопинговой лабораторией, была признана не аутентичной. Проще говоря, в CAS решили, что часть данных в LIMS подделаны. За это у России на два года на крупных соревнованиях, такие как Олимпиады и чемпионаты мира, отняли флаг и гимн. А Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.

Прошло два года. Флаг и гимн российским спортсменам вернулся автоматически. Не будь рекомендаций МОК не приглашать сейчас наших атлетов из-за СВО на международные соревнования, сборные России по всем видам спорта выступали бы сейчас со всей национальной символикой. А вот с РУСАДА ситуация совсем непрозрачная. Аккредитацию Российскому антидопинговому агентству так и не вернули. Почему? Неожиданно этот вопрос оказался темной историей.

Что ВАДА требует от РУСАДА

Вопрос почему РУСАДА не восстановлено в своих правах недавно задали главе ВАДА Витольду Баньке. Тот ответил, что РУСАДА не вернули полноценный статус потому, что антидопинговый кодекс не внедрен в российские законы. В РУСАДА быстро сообщили, что работают над этим, дескать скоро в Госдуме рассмотрят изменения «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». А все, кто внимательно следил за этой историей, удивились. Ведь в списке требований, который два года назад выкатили к РУСАДА, ни про какие российские законы и антидопинговый кодекс вообще никакой речи не было.

Сам список этих требований выглядел следующим образом:

1. Уплатить взнос в размере 1 270 000 долларов США в рамках погашения расходов ВАДА с января 2019 года.

2. Провести расследование случаев изменения или удаления данных Московской антидопинговой лаборатории.

3. Предоставить в кратчайшие сроки любую поддержку, включая поиск и предоставление данных, которую потребует ВАДА в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами, чьи пробы были в базе данных LIMS.

4. Выплатить 10 процентов от бюджета РУСАДА за 2019 год, или 100 тысяч долларов…

5. Оплатить 80 процентов судебных издержек CAS и 400 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации расходов ВАДА на судебную процедуру.

Найдите здесь хотя бы одно упоминание антидопингового кодекса и законов РФ.

271 подозреваемых допинг-проб

Так что дело, похоже, совсем не в российских законах. А слова Витольда Баньки выглядят немного странно. Похоже, что на самом деле РУСАДА не восстанавливают по другим причинам, о которых почему-то не принято говорить вслух.

В распоряжении "КП" оказалось любопытное письмо из ВАДА. Датировано послание 2 февраля 2021 года, когда Буханов возглавлял агентство. А подписано оно главой отдела расследований и разведки ВАДА Гюнтером Юнгером. Шеф вадовской разведки сначала осведомляется, находится ли возглавлявший в то время Российское антидопинговое агентство Михаил Буханов и его команда в безопасности и добром здравии, а потом вежливо, но твердо требует выполнения пунктов 2 и 3 из требований к РУСАДА. А именно — найти аутентичную базу данных LIMS, а главное — провести расследование по поводу тех допинг-проб, данные по которым ВАДА считает подделанными.

К письму прилагалось несколько таблиц. В них указаны 271 проба, которые попали под подозрения вадовцев. Фамилий и имен спортсменов нет, они зашифрованы под номерами. Но напротив каждого указан вид спорта — атлетика (104 пробы в списке), биатлон (23 пробы), борьба (14 проб)… Есть даже 7 проб из футбола и три из хоккея.

Шеф разведки ВАДА Гюнтер Юнгер писал в том послании, что с нетерпением ждет результатов. Интересно, дождался ли? Провело ли РУСАДА те самые 271 расследование, вынесло ли решения по всем делам, или именно они не позволяют Российскому антидопинговому агентству снова вернуть себе наконец полноценный статус.