Новая акция «Комсомольской правды»: дарите книги детям

Акция «Комсомолки» проводится накануне Международного дня книгодарения, который отмечается с 2012 года 14 февраля.

В этот день вы можете поделиться своей любовью к книгам с детьми.

В акции участвуют три хобби-тетради по мотивам популярного детского мультсериала «Барбоскины».

Барбоскины. Хобби-тетрадь Малыша Барбоскина

Малыш Барбоскин - самый младший в семье. Он любит играть и веселиться и обожает проводить время со старшими. Как и Гене, Малышу нравится узнавать новое. Он любит гонять мяч с Дружком. А вместе с Розой и Лизой рисует, готовит и рукодельничает. Если у тебя тоже множество увлечений, эта хобби-тетрадь для тебя! Заполни её вместе с Малышом, и ты узнаешь больше о космосе, мультфильмах и старинных игрушках, смастеришь подарок для бабушки и дедушки, приготовишь горячие бутерброды и выяснишь, что такое неньютоновская жидкость. Ты создашь вулкан из пластилина и сыграешь в мемори. А ещё тебя ждут раскраски, интересные задания, головоломки и истории про Барбоскиных!

Барбоскины. Хобби-тетрадь Лизы Барбоскиной

Лиза Барбоскина - творческая личность. Она поёт, занимается актёрским мастерством, играет на музыкальных инструментах и мечтает выступать на сцене. Может быть, и в тебе живёт неукротимая жажда творчества? Тогда эта тетрадь – то, что надо! Она раскроет для тебя удивительные миры театра и музыки, кулинарии и журналистики. Вместе с Лизой ты попробуешь себя в разных сферах. Заполни тетрадь и узнаешь, как стать видеоблогером и как готовить полезные конфеты. Ты снимешь передачу о твоей семье, смастеришь собственный театр и научишься сервировать стол. А ещё тебя ждут увлекательные истории про Барбоскиных, игры, раскраски и тесты!

Барбоскины. Хобби-тетрадь Гены Барбоскина

Гена Барбоскин - настоящий учёный. Он любит читать научные книги, ставит эксперименты и доверяет только проверенным фактам. Может быть, тебя тоже интересуют опыты и исследования? Тогда заполни эту хобби - тетрадь вместе с Геной и раскрой секреты разных наук! Эта тетрадь расскажет тебе об открытиях, которые изменили мир, о важных научных наградах, а также об учёных и их необычных хобби. Ты понаблюдаешь за космосом и заглянешь в будущее. Вместе с Геной приготовишь полезный "умный" завтрак, сделаешь зарядку для ленивых и научишься вязать шарф. А ещё тебя ждут интересные тесты, игры, головоломки и эксперименты!

Адреса точек получения подарка уточняйте по телефону горячей линии 8 (495) 777 02 82 и на сайте.