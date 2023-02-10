Секреты дипломатического протокола: как российские послы подают сигналы при помощи галстуков и сувениров

На дипломатической службе не бывает мелочей и второстепенных людей, рассказала атташе Марина Бессарабова Фото: Shutterstock

Дипломатам, отмечающим сегодня в России свой профессиональный праздник, служба диктует особые, нередко весьма строгие, порой кажущиеся кому-то архаичными правила работы и общения с зарубежными коллегами.

Известный французский дипломат Жюль Камбон писал, что «правила протокола в настоящее время кажутся несколько старомодными, но не соблюдать их так же глупо, как не снимать шляпу при входе в церковь или обувь при входе в мечеть, но, в сущности, не все уж так бессмысленно в этих торжественных пустяках».

Секретами современного дипломатического протокола с KP.RU поделилась атташе Маргарита Бессарабова, ответственная за вопросы протокола в посольстве Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике.

- Если говорить просто, то диппротокол - это совокупность традиций и правил, а иногда и некоторых условностей. Но в то же время не будет преувеличением определить его как целую науку. Ведь в мире живут представители различных идеологий, последователи различных религий, моральных установок, с которыми дипломатам приходится общаться. А делать это нужно в комфортных условиях.

Именно поэтому дипломаты не просто стараются соблюдать протокол (хотя зачастую он не имеет обязательной силы), а используют его, чтобы добиться решения тех или иных задач, наладить и укрепить связи. Примерно так, как все в жизни легче дается человеку, обладающему хорошими манерами и знающему нормы этикета.

Дипломатический протокол, как и каждую науку, необходимо изучать и в теории, и на практике. Например, в моей альма-матер, МГИМО этому уделяют большое внимание. Конечно, умение пользоваться столовыми приборами и знание тонкостей сервировки очень важны, но это лишь вершина айсберга. Сотрудник протокола обязан знать, как правильно рассадить делегацию, в каком порядке должны идти список стран-участниц конференции, какое место в автомобиле самое почетное и еще очень много всего. Ведь дипломатический протокол охватывает практически все элементы жизни. Любое официальное взаимодействие между представителями государств - будь то государственный прием, визит вежливости или вручение памятных подарков – им регулируется.

Обычно люди ассоциируют диппротокол лишь с торжественными мероприятиями и церемониями, которые они видят в кино или в выпусках новостей, но ситуации бывают разные – правила международной вежливости регламентируют и взаимные поздравления, и, жизнь есть жизнь, соболезнования по печальным поводам. Так, например, вчера наш посол во Вьентьяне Владимир Калинин побывал в посольстве Турции, где выразил соболезнования правительству и народу этой страны в связи с последствиями разрушительного землетрясения.

- И, как показывают в кино, на автомобиле посла – не только дипломатические номера, но и флаг…

- Верно, дипломатический протокол охватывает и атрибутику: множество деталей, которые могут быть не заметны непосвященному человеку, оказываются тщательно продуманными. По поводу флага – не только на посольских автомобилях, но и на здании дипмиссии. Но вот ехать под флагом может только посол, и это т.н. «первая машина».

Очень важный момент - расположение флагов на столе переговоров и за спинами лидеров стран во время различных мероприятий на высшем уровне.

- Нередко главы российских дипмиссий появляются в форменных мундирах. В каких случаях они их надевают?

- У послов и постпредов есть специальная дипломатическая форма. Она различается в зависимости от дипломатического ранга – Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 и 2 класса. Такая одежда имеет исключительно представительский характер. Например, в ней посол может пойти на государственный прием.

Кстати, если говорить об одежде и аксессуарах, то опытные дипломаты и политики очень многое могут сказать о настрое визави по цвету его… галстука. Этим часто пользуются и даже нередко таким образом намеренно посылают партнерам тот или иной «сигнал».

В протоколе важна каждая мелочь, вернее, в протоколе мелочей не бывает. Взять, например, подарки и памятные сувениры. В Лаосе только что побывала делегация Совета Федерации РФ. У наших сенаторов было очень много встреч и переговоров на высоком уровне. Руководитель делегации, сенатор Павел Тараканов прекрасно осведомлен о важности дипломатического этикета и очень внимательно подошел к выбору подарочных сувениров для наших лаосских партнеров. Министру транспорта Лаоса он вручил великолепный набор с подстаканником с железнодорожной тематикой. А затем узнал, что министр информации, культуры и туризма Лаоса, с которой у российской делегации также были запланированы переговоры, является женой министра транспорта, и настоял на том, чтобы для нее был также был приготовлен аналогичный сувенир. Встреча с госпожой министром происходила на следующий день после переговоров с ее супругом. Как только ей вручили памятный подарок, она со смехом рассказала, что вчера вечером пыталась отобрать у своего супруга приглянувшийся ей изящный подстаканник. Но вот теперь, по ее словам, причин для споров во время семейных чаепитий не будет. Наверное, нет нужды говорить, что после этого забавного эпизода атмосфера переговоров стала более благоприятной. Вот таким нехитрым, на первый взгляд, образом, благодаря внимательному отношению к мелочам, протокольный сувенир обрел дополнительную ценность в масштабе межгосударственных отношений.

- Приходится сталкиваться с чем-то непривычным в экзотическом для нас Лаосе?

- Из местных особенностей: часто на торжественных церемониях по разным поводам принято помимо привычных нам выступлений совершать религиозную церемонию «баси». Мы уважаем культуру страны пребывания, поэтому участвуем в ней как зрители.

- Шеф протокола, получается, не самый последний человек в посольстве?

- Я убеждена в том, что на дипломатической службе вообще нет «последних людей». Каждый дипломат и сотрудник административно-технических служб – это важная функциональная единица, от профессионализма которой подчас без преувеличения зависят отношения между странами. Представьте себе, какой урон продвижению наших внешнеполитических интересов может нанести нерадивый повар или горе-водитель. В то время как настоящий профессионал может спасти любую ситуацию. Работа посольства – это командный труд. Я бы сравнила хороший посольский коллектив с отлаженным часовым механизмом. И служба протокола, безусловно, очень важный элемент этого механизма.