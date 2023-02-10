Что такое «денацификация Украины»: Вице-спикер Госдумы рассказал об этом послам Африки

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 февраля атмосфера здания на Охотном Ряду напоминала советские 1960-е. Но — исключительно в лучшем смысле. Самой яркой страницей во внешней политике Красной Москвы XX века была бескорыстная помощь Африке: благодаря нам десятки стран континента освободились из колониальной неволи, а в отечественных университетах получили образование сотни тысяч врачей, инженеров и политиков с тёмным цветом кожи.

Сейчас прекрасное прошлое возвращается. На лето нынешнего года в Санкт-Петербурге намечен грандиозный саммит «Россия-Африка» — а под эгидой Госдумы состоится и его парламентское измерение. Депутаты из десятков стран континента обсудят с российскими коллегами развитие хозяйственных и культурных связей. А самое главное — совместную борьбу с западной экономической агрессией.

В Государственной Думе прошло заседание рабочей группы по подготовке парламентской конференции «Россия-Африка». Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И вот для участия в рабочей группе по подготовке этой конференции — здание на Охотном ряду навестили послы и сотрудники дипмиссий стран Южного континента.

— Международная парламентская конференция «Россия-Африка» способствует развитию равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, — отметил в письменном приветствии делегатам Председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин. — Предстоит обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, формирование справедливого мирового порядка.

Затем в ответ взял слово посол Экваториальной Гвинеи в России — Лусиано Нкого Ндонг Айекаба:

— После распада СССР мы остались, как сироты, и ждали нашего дорого друга — Российскую Федерацию. Мы поддерживали и будем поддерживать российские инициативы, — сообщил он.

Другие гости не могли не спросить о главной теме — Украинском кризисе. Им ответил вице-спикер Думы — Пётр Толстой:

— Наша задача — денацификация и демилитаризация Украины. Часто спрашивают — а что это значит? Это значит, что никогда больше никакая военная или политическая угроза противостояния России со стороны Украины не будет реализована. И мы этого добьёмся. Чем более дальнобойное оружие будет доставлено Западом на территорию Украины — тем дальше придётся идти русской армии, — сказал Толстой, выразив уверенность в нашей победе.

А в конце, возвращаясь к Африке, члены оргкомитета подтвердили наш главный принцип. Если проведённый в прошлом декабре саммит «США-Африка» делил континент на «правильный» и «неправильный» (целый ряд стран, включая густонаселённую Республику Мали, туда просто не пригласили) — то мы ждём в Москве всех.