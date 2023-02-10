В библиотеке школы бойцы Росгвардии изъяли книги украинских националистов, которые не успели выкинуть.

Ко Дню памяти Александра Пушкина росгвардейцы передали школьной библиотеке в ЛНР книги, учебные пособия и аудиозаписи с произведениями русских классиков.

«Новые учебники и аудиокниги вытеснят с полок школьной библиотеки пропагандистские материалы украинских националистов, которые до освобождения территории российскими войсками, активно навязывались детям и педагогам», - заявили представители Росгвардии, которые посетили школьный урок.

Военнослужащие провели со школьниками классный час, рассказали школьникам о своей службе, пожелали успехов в учебе. Школьники написали письма и нарисовали рисунки бойцам на передовую.

В библиотеке школы бойцы Росгвардии изъяли книги украинских националистов, которые не успели выкинуть. Среди них оказалась брошюрка «Пан Бандера и я», а также «Операция АТО».

Напомним, на Украине в ходе «дерусификации библиотек» уничтожили 11 миллионов книг.

«По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке» - приводят слова замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук в Telegram-канале Верховной рады.

Похоже, что совсем скоро придется как в советские времена собирать журналы и книги на русском языке, чтобы вернуть их в библиотеки на освобожденных от украинских националистов территориях.