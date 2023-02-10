Байден сделал такое, до чего не додумался бы ни один сценарист Голливуда: В Китае от новостей по взрывам на "Северных потоках" "мурашки по коже"

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Расследование Сеймура Херша о том, что «Северные потоки» в Балтийском море взорвали США при участии подельников по НАТО из Норвегии, разумеется, заметили и в Китае. Да еще так, что не только американцам, но и европейцам придется учитывать в этом деле позицию Пекина. В китайском официозе Global Times подробно рассказали о сенсационной публикации Херша, проанализировали ее и сделали жесткие выводы. Причем в редакционной статье, то есть выводы эти согласованы с партией и правительством.

Подозрения в отношении США имеют основания, пишет издание, «но от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки по коже». Согласитесь, для редакционной статьи про «мурашки» - это сильно. Сразу понятно, о злодействе какого масштаба идет речь: «Даже сценарист Голливуда с самой богатой фантазией не осмелился бы создать подобный сюжет». Ну и логический вывод: если то, что написал Херш, правда, тогда миру следует переоценить возможности США ввергнуть его в войну.

Global Times в другом материале отмечает, что основные издания США в первые дни упорно хранили молчание по поводу публикации Херша, появившейся лишь на его сайте. И это говорит о хорошей координации между американскими СМИ и правительством в реализации общей стратегии - все отрицать и замалчивать даже возможные неопровержимые улики. Получится ли? «Поскольку США использовали стиральный порошок, чтобы обвинить Ирак в обладании оружием массового уничтожения, они гении в грязной игре», приводит газета мнение одного из китайских экспертов.

Но раз американцы намерены молчать и все отрицать, китайская газета сама попыталась разобраться в главном вопросе при расследовании любого преступления: кому это выгодно?

«Северные потоки», напоминает Global Times, были главной энергетической артерией, соединяющей Западную Европу и Россию, стабилизируя ситуацию в области безопасности за счет расширения общих интересов. «Из-за этого он всегда был «бельмом на глазу» Вашингтона, - делается вывод в редакционной статье. - Со взрывом газопровода «Северный поток» был разрушен единственный оставшийся мост для построения общей безопасности в Европе, а это означает, что западноевропейские страны должны сделать выбор в пользу тесной связи с США на фоне российско-украинского конфликта.» Ведь всем понятно, что будь у Германии дешевый российский газ, ее зависимость от Америки уменьшилась бы. Так кому было выгодно взорвать газопровод?

«Северные потоки», напоминает Global Times, были главной энергетической артерией, соединяющей Западную Европу и Россию, стабилизируя ситуацию в области безопасности за счет расширения общих интересов. Фото: REUTERS

Тут трудно не поддержать логику китайского издания дополнительными аргументами. Помните, что нам долгие годы втюхивали про создание в далекие годы Европейского сообщества угля и стали, прообраза нынешнего ЕС? Дескать, главные его члены, Германия и Франция, давние враги, воевавшие друг против друга в двух Мировых войнах, объединили свои экономические интересы и тем самым сделали решающий шаг к примирению между собой и к миру в Европе. А почему же американцы так воспротивились тому, чтобы и Россия с Западной Европой, дополняя экономики друг друга, повторили бы эту геополитическую пастораль? И был бы в Европе мир, и всем там было бы хорошо… За океаном, оказывается, в этом случае было бы плохо.

Казалось бы, еще один убедительный аргумент приводит Global Times - угроза Байдена, сделанная год назад, еще до начала СВО: «если российские танки или войска перейдут границу Украины, «Северного потока-2» больше не будет». А потом и госсекретарь Блинкен, напоминает газета, уже после теракта на газопроводе, заявил, что выведение из строя «Северных потоков» - «потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов». Если бы Байден был обычным гражданином, то после таких угроз, считает эксперт газеты в области права, его слова были бы истолкованы прокуратурой США как весомый мотив, и он понес бы юридическую ответственность. Ведь, действительно, американцы по своим законам засудили россиян Бута и Ярошенко даже не за реальные дела, а только за сфабрикованные «намерения».

Наивность такого допущения, конечно же, признает и китайская газета, заявляя, что американцы «одержимы и хороши в фабрикации слухов или выдвижении беспочвенных обвинений против других, но никогда не признают собственных ошибок или даже преступлений, даже если улики веские».

Тут, по мнению экспертов Global Times, европейским политикам следует крепко задуматься, принесет ли в конечном итоге пользу Европе слепое следование США или навредит. Чтобы понять это, делается вывод, европейским странам надо эффективно укреплять автономию: «В противном случае инциденты, подобные взрыву трубопровода «Северный поток», могут повториться, и цена снова будет заплачена Европой, а не США».

Но, похоже, диагноз поставлен слишком поздно: «Трагично то, что по мере обострения российско-украинского конфликта у Европы остается все меньше и меньше возможностей для переговоров с США по вопросам безопасности». А Вашингтон, как следует из публикаций китайской газеты, пойдя на подрыв газопроводов, готов взорвать и весь мир.