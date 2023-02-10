Сирия умоляет о помощи после землетрясения: Почему не реагирует Запад

Сирийские жертвы землетрясения, которое обрушилось на страну в начале недели, могут стать заложниками санкционной политики, введённой мировым сообществом ещё в 2011 году. Фото: REUTERS

Сирийские жертвы землетрясения, которое обрушилось на страну в начале недели, могут стать заложниками санкционной политики, введённой мировым сообществом ещё в 2011 году. Как пишет CNN, страны Запада бросились оказывать помощь Турции, забыв о Сирии, хотя та пострадала не меньше.

«Сирийцы не должны быть забыты», – заявила Айя Маджзуб, заместитель директора регионального отделения Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Несмотря на резкое похолодание в отношениях Турции и стран-членов НАТО, Анкара остаётся одной из ведущих участниц Североатлантического альянса. В то же время большинство мирового сообщества избегает сирийского режима и не считает целесообразным прекращать его изоляцию, пока Башар Асад остаётся у власти.

Для Дамаска, опустошённого гражданской войной, последствия землетрясения стали «кризисом в кризисе». Некоторые районы Сирии, наиболее пострадавшие от землетрясения, контролируются правительственным режимом, другие – поддерживаемыми Турцией и США оппозиционными силами, курдскими повстанцами и боевиками-исламистами.

«Это всё ещё зона активного конфликта, сирийский кризис далёк от завершения. Это также создаёт определённые сложности для отправки гуманитарной помощи ООН в страну», – отметил Чарльз Листер, директор программ по Сирии Института Ближнего Востока.

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббах сообщил, что многие грузовые самолёты просто отказываются приземляться в столице из-за американских и европейских санкций. «Даже те страны, которые хотят послать помощь, не могут отправить грузы в связи с санкциями. Мы призываем все страны-члены ООН помочь в этой ситуации», – подытожил Саббах.

КТО ПОМОГАЕТ СИРИИ

70 стран и 14 международных организаций предложили Турции помощь после землетрясения. В случае с Сирией это число намного меньше. На данный момент лишь 9 стран направили гуманитарную помощь непосредственно в аэропорты, контролируемые правительственным режимом.

- ОАЭ

- Ирак

- Иран

- Ливия

- Египет

- Алжир

- Индия

- Китай

- Россия.

Кроме того, ряд других стран, такие как Афганистан, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Канада и Ватикан, пообещали оказать помощь, однако неясно, будет ли она направлена правительству или оппозиции.