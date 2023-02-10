Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, в Гостином дворе.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил Дмитрий Песков на брифинге для российских и иностранных журналистов.

Пресс-секретарь заметил, что в своем Послании глава государства сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере.

На мероприятие могут пригласить и участников боевых действий.

Вопрос об аккредитации иностранных журналистов пока не решён.

Напомню - в конце 2022-го Путин заявлял, что выступит с Посланием в начале этого года, так как ему необходимо время и дополнительный анализ ситуации.

Президент тогда также обратил внимание на то, что в 2017-м тоже не было Послания.

И ещё добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а «повторяться не очень хочется».