Расул Расулов: «Делать полезное и двигаться дальше»

Сети крымского интернет-провайдера, лидера рынка, известного в Симферополе под брендом “СимСтар” станут частью большой программы развития телекомсетей в регионе. Компанию, которая на протяжении 20 лет в числе первых выводила на рынок новейшие услуги связи и известна в городе как надёжный поставщик телекоммуникационных продуктов, владелец и основатель Расул Расулов продал одному из крупнейших провайдеров России. Сделка состоялась в январе. Вся инфраструктура “СимСтар” перешла в собственность “К-Телеком”. Одним из условий сделки было сохранение персонала. При этом, новый собственник принял решение сохранить фирменное наименование “СимСтар” и именно под этим брендом развивать своё присутствие в регионе. Как строился бизнес, и что побудило продать успешное дело, созданное с нуля, Расул Расулов рассказал в интервью корреспонденту КП.

- Расул, вы создавали и развивали свою компанию 20 лет. Сейчас это один из ведущих провайдеров в Симферополе – более 13 % всех домовладений города включены в её сеть. Это отличный показатель. Вы построили процветающий бизнес и теперь продаёте. Не жаль расставаться со своим детищем?

- Я тщательно выбирал покупателя. Можно было продать свой бизнес ближайшим конкурентам, они были готовы купить его вскладчину, но они бы разорвали его на части, не сохранив ни бренд, ни штат людей, а для меня это важно. Я решил продать бизнес компании, которая слабо представлена в Крыму, но у которой есть возможность, выражаясь фигурально, влить в мой спорткар топлива, чтобы он обогнал всех. Вы знали, что Теслу придумал не Илон Маск? И бренд, и первый электромобиль создал совершенно другой человек, инженер. Илон Маск впечатлился изобретением, выкупил компанию и развил её до огромных высот. Надеюсь, и с моей компанией будет так же. И я рад, что покупатель впечатлился нашими достижениями, и из множества компаний, которые сегодня продаются, выбрал именно нас. Выкупил, кстати, по верхнему потолку возможной цены. Так что, конечно же, не жалко. Мой “болид” в надёжных руках, и я могу думать о новых проектах.

- Расул, вам удалось создать настолько сильный бренд, что покупатель вашего бизнеса решил сохранить его. Насколько мне известно, все последующие компании, которые “К-Телеком” планирует купить в регионе, будут работать под флагом “СимСтар”. Это условие – часть сделки?

- Нет, я таких условий не выдвигал. Это самостоятельное решение покупателей, и для меня оно, безусловно, – дополнительное признание того что нам удалось создать высококлассную компанию. Во время оценки “СимСтар” они были очень впечатлены тем, что мы построили, и до сих пор остаются под впечатлением. Они как раз расширяли свой бизнес и собирались начать строительство собственной сети в Симферополе, но когда увидели, чего мы достигли, решили, что наша компания станет идеальной базой для развития. Речь не только о сетях и оборудовании, у нас хорошая клиентская база, с которой мы умеем работать, отлаженные внутренние процессы. Есть всё, что нужно для дальнейшего роста. А главное – то, что не купишь за деньги – репутация. Мы её строили 20 лет. Наш бренд притягивает людей.

- Вы упомянули отлаженные внутренние процессы, поэтому не могу не спросить об уникальной CRM-системе, которую вы создали с учетом специфики работы телеком-бизнеса. Она стала отдельным коммерческим продуктом “СимСтар”, и её охотно покупают компании даже из других регионов. Расскажите об её особенностях.

- Систему SimBill я разрабатывал и улучшал 10 лет. Создавать её я начал, потому что рынок в то время не предлагал готовых решений для удобного управления процессами в телеком-бизнесе. Всё, что было – система, которая могла вести учет оплат абонентов. Провайдеры были вынуждены для выполнения различных функций использовать несколько разрозненных программ. Это крайне неудобно, поэтому я решил разработать единую систему, которая все эти функции совместит. Наша система SimBill объединяет учет оплаты абонентов, учет всех входящих и исходящих звонков с контролем качества работы операторов, контроль оборудования, систему оповещения о неисправностях и автоматическое оповещение абонентов об авариях, контроль работы систем видеонаблюдения и домофонии (это наши дополнительные услуги для клиентов), расчет зарплаты сотрудников и многое другое – всё, что нужно для контроля и управления процессами, сбора аналитики и коммуникации между разными отделами компании. Мы создавали эту CRM-систему для собственного удобства, но когда провели её демонстрацию другим провайдерам, она произвела ошеломительный эффект. Из покупателей образовалась очередь. Её купила даже московская компания, которая в 10 раз больше нашей. Наша система хороша ещё и тем, что её можно дополнительно настраивать под индивидуальные запросы покупателя.

- Вы всегда находитесь на острие новых технологий и возможностей и в авангарде тех, кто осваивает новые направления. Эта способность вкупе с предпринимательским талантом и трудолюбием позволила вам заработать стартовый капитал для создания своей компании и фактически нового бизнес-направления в городе. Расскажите, как это было?

- Ещё в школе, когда у меня появился первый компьютер, я заинтересовался новыми тогда программами по созданию изображений и изучил CorelDRAW и PhotoShop. Выяснилось, что в городе мало кто умеет в них работать – компьютеров в принципе тогда очень мало было, это был 1991 год. И ко мне буквально рекой потекли заказы из газет и журналов. Я делал дизайн рекламных объявлений и за каждое получал по $20 – 50. За полгода я сумел собрать деньги на более мощный компьютер. Изучил 3D графику. Начал выполнять заказы для телевидения по созданию рекламных 3D видеороликов. Людей с такой специализацией тогда было очень мало, поэтому заказов было много и отовсюду. Я так развил свои навыки, что у меня была очередь из заказчиков, готовых получить именно мои работы за любую сумму, которую я укажу. Мой рекорд – $10000 за два дня. Заказчику срочно нужна была 3D визуализация жилого комплекса для публикации изображения в каком-то крупном журнале. Я не спал двое суток, но сделал в срок. Меня знали как специалиста, который может сделать быстро, качественно, но дорого. Так я собирал свой стартовый капитал до окончания института.

- С самого начала особенностью “СимСтар”, которая выгодно выделяла её среди конкурентов, было умение предвидеть нужды клиентов и быстро решать их запросы, что позволило распространить локальную изначально сеть на весь город. Безусловно, это ваша заслуга как создателя и руководителя. Помните, как решали первые случаи?

- Конечно! Я создал сеть на добровольных началах, но когда в сети было уже 17 пользователей, я понял, что нужно решать вопрос с её обслуживанием. Сеть мы с другом строили на кабеле RJ-45, который рассчитан на использование в помещениях, других просто не было. На улице он лопался на солнце, перетирался и – самое страшное – в грозу сгорало не только оборудование сети, но и половина компьютеров пользователей. Тогда я и предложил безопасность техники в обмен на регулярную ежемесячную плату. Это позволило оперативно ремонтировать сеть, чего не могли тогда делать держатели других сетей в городе. А позже, мы сами придумали и собрали устройство для защиты сетей от грозы.

Я изучал всё, что мог на тему строительства локальных сетей, нанимал программистов и администраторов. Я знаю все крыши в своем районе, потому что всю сеть построил своими руками и половину пользователей подключил лично. Постепенно для этого начал нанимать сотрудников.

Когда в городе появился Интернет, конечно, я подключил нашу небольшую сеть к мировой, и тут снова возник вопрос с кабелем – в нашем сигнал затухал через сто метров. Я решил проблему: договорился с военными, они начали поставлять нам кабель, у которого расстояние до полного затухания сигнала в три раза выше, чем у обычного. Это позволило раскинуть сеть на новые районы, а когда появилось более дешёвое оптоволокно, охват моей сети распространился на весь город.

Похожая история была с оборудованием для кабельного телевидения. Оно тогда стоило космические $100000. Тогда я решил всё досконально изучить. Поехал на конференцию по кабельному ТВ в Киев. Нашёл самое тогда современное оборудование, которое мы используем до сих пор, всего за $3000. Доступная техника позволила мне внедрить первую дополнительную услугу и этим полностью вытеснить конкурента из своего района.

- Ваша компания фактически стала кузницей высоких стандартов и инноваций в регионе, некоторые ваши идеи и решения копировали более крупные компании. Бесплатное видеонаблюдение в подъездах, например, – интересный ход, который к тому же способствовал снижению преступности. Какие ещё ноу-хау вы привнесли на рынок провайдеров?

- Например, аналоговое и цифровое ТВ в комплекте с услугой “Интернет”. Не путать с IPTV. Наша технология позволяет подключать любой телевизор к кабельному телевидению без дополнительных приставок, которые стоят достаточно дорого. А IPTV, которое набрало популярность недавно, появилось именно недавно, и до этого мы были вне конкуренции. IPTV – это телевидение, которое передаётся через интернет. А наше телевидение передаётся по тому же оптоволокну, но на другой световой волне и в телевизор поступает через коаксиальный кабель.

- Это далеко не всё. Вы первый среди местных провайдеров внедрили в компании отдел прямых продаж, который способствовал расширению абонентской базы.

- Наши сотрудники “проповедовали” компанию “СимСтар” в каждой квартире, и это действительно дало колоссальный эффект – хороший приток к абонентской базе. Конкуренты нас осуждали, говорили, что это нечестно и неэтично предлагать услуги лично, а не через листовки, как это делали они. Но ведь нам действительно было что предложить. Последнее наше ноу-хау, например, – домофония с искусственным интеллектом. Мы первые стали устанавливать на подъезды современные домофоны, которые распознают жильцов по лицу и открывают дверь без ключа. Про все наши уникальные услуги как раз и рассказывают наши агенты прямых продаж лично в каждой квартире. И это даёт огромный маркетинговый эффект для компании.

Конкуренты ещё не скоро поймут эффект наших инноваций, и это даёт хорошую фору для опережения их в этом соревновании за клиентов.

- Очевидно, что одним из двигателей развития вашего бизнеса стало то, что вы, как капитан корабля, не боитесь открывать новые горизонты и всё время чему-то учитесь. Какие свои навыки вы считаете наиболее важным элементом успеха компании?

- Я думаю, прежде всего это знания в маркетинге. На начальном этапе помогал опыт дизайнера – он помогал мне чётко понимать, как нужно строить рекламную кампанию, какие выбирать цвета и шрифты для объявлений, где и как лучше разместить рекламу. Позже я начал ездить на всевозможные конференции по развитию бизнеса, покупал и читал книги по маркетингу и менеджменту. Я развивался сам и старался развивать своих сотрудников. Новые знания сразу пускал в дело. В компании я выстроил работу так, что для каждого отдела был свой чат. Прочитал я, например, очередную книгу по маркетингу, сразу скидываю в чат руководства задание, что делать. Так были реализованы почти все идеи из книг Игоря Манна “Маркетинг без бюджета”, “45 Татуировок Продавана” и многие другие.

И знаете, я начал ценить конкуренцию за мотивирование меня делать свою работу ещё лучше. А конкуренция уже начала потихоньку появляться.

- На момент продажи бизнеса в компании работали более 60 человек. Вы смогли сохранить коллектив, причём вполне самостоятельный. Это редкость в случаях, когда у компании один лидер, один генератор идей, вдохновитель и “мотор”. Как вы собрали такой пул сотрудников?

- Я с самого начала воспитывал в топ-менеджменте компании самостоятельность. Для меня было табу правило “хочешь сделать хорошо – сделай сам”. Я делегировал всё, что было можно, своим сотрудникам и не просто давал задания, а предлагал принимать решения самостоятельно с первых дней их работы. И так у меня получился абсолютно взрослый самостоятельный коллектив, который сам решает сложнейшие задачи. А задач в этом бизнесе очень много. То где-то экскаватор перебьёт наш кабель под землей, то КамАЗ в новогоднюю ночь въедет в столб и порвет воздушный кабель. В таких ситуациях нужно всех оперативно организовать и быстро выполнить ремонт. Я научил всех делать это слаженно и мотивированно. Поэтому считаю, новому собственнику компании повезло. Он получил полностью автономный штат, который хорошо знает свою работу.

- Вы настоящий предприниматель-новатор – всё время в движении сами и стимулируете других людей. Что вы планируете делать дальше?

- Как ни странно, сейчас я разрабатываю новый проект в совершенно другой области – туризм. Я обнаружил в этой сфере потребность, которую пока никто в мире не удовлетворил. Как и с первым своим проектом, начал делать всё сам, от дизайна до реализации. Изучил несколько языков программирования и сам пишу. Главное, видеть впереди цель и делать то, что тебя вдохновляет. Думаю, скоро уже запущу этот проект.