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Наука10 февраля 2023 11:00

Сделан еще один шаг к победе над старческой немощью

Российские ученые впервые смоделировали развитие деменции на клеточном уровне
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Российские ученые впервые смоделировали развитие деменции на клеточном уровне

Российские ученые впервые смоделировали развитие деменции на клеточном уровне

Фото: Shutterstock

Команда российских ученых из Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) впервые построила модель развития деменции на уровне клеток мозга. В перспективе новый научный подход позволит точнее определять начало нарушений в структуре и работе нейронов головного мозга и точнее подбирать лекарства для лечения связанных со старением неврологических заболеваний.

То, что деменция, болезнь Альцгеймера и другие возрастные нарушения в работе головного мозга связаны с процессами повреждения нейронов из-за окислительного стресса, науке уже известно. Однако никто еще не видел, как это происходит на практике. Российские ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, который показал, как на самом деле стартуют и прогрессируют болезни, которые в народе еще называют старческим слабоумием.

Для начала ученые наработали в лаборатории окислительный фермент оксидаза D-аминокислот. Потом упаковали его в вирус и посмотрели, что происходит в пробирке (или, точнее, на тарелочке – в чаше Петри) на искусственно выращенных нейронах. Затем «поддали» еще окислительного «жару» (вещество D-норвалин) и добились выделения пероксида водорода — самой долгоживущей в клетке молекулы активной формы кислорода. Таким образом, на клеточном уровне был смоделирован процесс окисления и дегенерации нейронов.

Следующим этапом стал эксперимент на мозге лабораторных мышей. Наработанную субстанцию ввели в мышиный гиппокамп (отдел головного мозга, отвечает за поведение, память, концентрацию внимания). Через две недели у всех мышек без исключения появились признаки снижения синаптической пластичности, то есть способности нервных клеток усиливать или ослаблять связь между нейронами и регулировать скорость передачи нервных импульсов. Это свойство клеток ученые связывают со способностью млекопитающих к обучению и запоминанию.

Практическая ценность исследования заключается в том, что, если мы лучше понимаем, как нейроны разрушаются, это позволит отследить точку старта деменции, точнее понимать, когда показатели окисления переходят в критические. Соответственно, можно будет более точно подбирать препараты (антиоксиданты), которые этот процесс смогут замедлить. Есть надежда, что в перспективе схожим образом можно будет повлиять на переход деменции в стадию болезни Альцгеймера и создать более точную медицинскую базу для предотвращения частого исхода этих состояний – инсульта. В целом это может повысить шансы на счастливую и продолжительную жизнь в старшем возрасте.

СПРАВКА КП

Деменция сопровождается расстройством памяти, способности связанно мыслить, а в перспективе – выполнять даже самые простые ежедневные дела. Человек не может обходиться без круглосуточной помощи. Это, в основном, болезнь пожилых людей, но (по данным ВОЗ) она не считается нормой для старения, а значит, этого состояния можно избежать. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, и ежегодно почти 10 миллионов людей получают такой диагноз.

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