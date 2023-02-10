У русских кончились ракеты! Ой, а что это сюда летит?

Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины Фото: REUTERS

Не по Юрке Игнату шапка Арестовича. Это бывший теперь уже советник офиса Зеленского мог спокойно втирать, что у русских ракеты "уже очень скоро закончатся, осталось потерпеть недельки две-три". И ему на Украине верили, хотя ни один из прогнозов пропагандиста не сбылся. А вот официальные представители различных украинских силовых структур, похоже, не могут слова сказать на эту тему, чтобы не посрамиться публично на глазах изумленной публики буквально во время спича. Как уже упомянутый спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат или представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.

Первый заявил, что силам "противоповитряной обороны" (ПВО) Незалежной удалось сбить пять из семи запущенных Россией по целям на Украине ударных беспилотников. А вот второй прямо в эфире всеукраинского телемарафона объяснил, что попытка "ракетного блицкрига" Москвы провалилась, то есть абсолютно провалилась.

- Ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла, несмотря на огромные потери, у страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения, и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменились интенсивность и перерывы между обстрелами, - объяснил Юсов украинским телезрителям, ошеломленным мощью как раз в этот момент происходящих российских ракетных ударов и точностью прилетов. На Украине сегодня развернулась уже не битва телевизора с холодильником, а сражение реальности с телевидением. По объектам военной и критической инфраструктуры почти во всех крупных городах Украины сегодня прилетели мощные русские "репарации". Без сдачи.

Главы украинских обладминистраций панически постили в своих официальных и неофициальных аккаунтах в соцсетях сообщения - "ракеты летят", "выбухи в городе", "слышны взрывы", "идет вторая волна", "пуск из Черного моря с носителей "Калибров", "русня подняла стратегов" (имелись в виду бомбардировщики Ту-95, способные нести и обычные крылатые ракеты и так называемые "спецбоеприпасы"). Опять понеслась известная песня про то, что "русские ударили по украинским городам ракетами С-300" – украинское командование всегда запускает эту мульку, чтобы оправдать промахи своей ПВО и прилеты украинских "противоповитряных" ракет по домам.

Вообще, это, конечно, глубоко символично, что русские ракеты прилетели как раз в тот момент, когда Киев объявлял, что они "у русских на этот раз точно закончились". МВД Украины тут же, чтобы не вгонять население в уныние, в очередной раз запретило фотографировать результаты прилетов и даже сообщать о конкретных объектах, которым досталось в этот раз.

А сообщения о прилетах сыплются, как из рога изобилия: Киев, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Ивано-Франковск, Кривой рог (малая родина Зеленского), Львов, Винница, Полтава, Хмельницкий, Павлоград, Одесса, Николаев, Кременчуг, Кировоград и так далее. Причем, во многих городах прилеты не одинарные. Так, в Харькове, например, прогремело не менее 10 взрывов. В Запорожской области - не менее 17 прилетов. В Кривом Роге ракета прилетела в машинный зал местной электростанции и развалила его до состояния невозможности восстановления. В Киеве после прилетов прекратила свою работу ТЭЦ-5. В ряде городов прогремела серия повторных взрывов от второй волны ракет.

"Украинские железные дороги", сообщив о прилетах в объекты высоковольтной инфраструктуры остановили электропоезда и вывели тепловозы, объявив о задержках в транспортном сообщении. В Киеве и других городах тут же врубили экстренные аварийные отключения сетей.

Какой ущерб нанесен военной и связанной с ней энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, подсчитают позже. Но он явно немалый. Минобороны России скромно отчиталось, что «поставленные задачи решены» и «заявленные цели поражены». А украинские паблики уже зафиксировали более 30 прилетов в разных городах. Думается, что это очень скромная оценка. Правильные цифры, которые всплывут позже, должны быть больше.

- Каждый имеет право выражать свои эмоции. Но понимают ли те, кто «лайкает» прилеты, что ровно такое же может начать происходить и у него дома? – возмутился российским ракетным ударом известный украинский блогер Анатолий Шарий и даже намекнул: - Понимаете, что сегодня будет с Донецком?

Что-то этот сукин сын так не возмущался, когда Украина бомбила (да и сейчас продолжает) Донбасс, накрывая своими ракетами и снарядами мирные объекты и дома обычных горожан. Так вот оно и есть, Шарий, то, что ты объяснил. Вы и так обстреливаете регулярно. И, кстати, как всегда, русские ракеты прилетают исключительно по объектам военной и критической инфраструктуры. Прилеты по жилому сектору и жертвы среди мирного населения, как правило, происходят в двух случаях – либо когда украинское ПВО все же умудряется сбить российскую ракету над жилым сектором, либо когда украинская зенитная ракета промахивается и попадает по жилому дому, а то и вовсе летит не туда, а, например, в Молдавию.

P.S. Как сообщают украинские источники, в результате ракетных ударов были зафиксированы прилеты в ДнепроГЭС. Причем, не по дамбе, что чревато последствиями для мирного населения в случае ее разрушения, а непосредственно по станции.