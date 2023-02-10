Дмитрий Песков: «Прямая линия» президента, безусловно, состоится

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил на своём брифинге Дмитрий Песков.

В связи с этим, журналист «Комсомольской правды предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему:

…- Дмитрий Сергеевич, вопрос - еще об одной массовой форме работы президента. 23 года назад, 9 февраля 2000-го, в «Комсомолку» приезжал Владимир Путин на свою первую «Прямую линию» с россиянами. С тех пор их прошло то ли 16, то ли 17, мы уже сбились со счета. В прошлом году - не было. А как - в нынешнем? Владимир Владимирович общается с молодыми учеными, летчиками, чиновниками, солдатами, бойцами, офицерами. А с простым народом будет? И - когда?

- А разве те, с кем он общается, - заметил Песков. - это не простой народ, вот эти самые летчики?..

- Простой, - согласился я, но уточнил, что имею ввиду. - Когда «Прямая линия», - это экспромты, все - неорганизованное, неожиданное. То есть, это другая форма, нежели та, которая используется во время встреч президента в Кремле.

- Такой формат общения с людьми, как «Прямая линия», - сказал Песков, - по-прежнему на повестке дня, и это - формат востребованный.

Безусловно, он состоится. По времени пока ориентировать не можем.