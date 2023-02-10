Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 2021 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле официально сообщили, когда Владимир Путин собирается обратиться с посланием к Федеральному собранию. Последний месяц слухов о конкретной дате ходило немало. Одни источники говорили о 22-м февраля – в этот день год назад Россия признала независимость ЛДНР. Другие утверждали, что президент все сделает 23-го – ведь последние десять лет послания были сплошь по четвергам и пятницам, а это как раз четверг. Была и версия с 24-м числом, это годовщина начала спецоперации. Но в итоге послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля 2023 года.

ВО СКОЛЬКО НАЧНЕТСЯ ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 21 ФЕВРАЛЯ 2023

Время начала послания пока официально не названо, но в предыдущие годы все стартовало в 12:00 по московскому времени в Манеже. Вполне вероятно, что Кремль не станет менять традицию.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 21 ФЕВРАЛЯ 2023?

Трансляция будет идти по всем федеральным каналам. Кроме этого, кадры с церемонии покажет сайт kp.ru.

ЧТО ТАКОЕ ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ?

Согласно Конституции, президент должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Прошлый год стал единственным за всю президентскую карьеру Владимира Владимировича, когда послания не было. Ситуация в стране менялась так быстро, что задать какие-то ориентиры просто невозможно.

Но сейчас положение несколько стабилизировалось.

Путин впервые обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Церемония длилась 49 минут. Обычно все заканчивается за час, но в 2018-м обращение стало самым продолжительным — 1 час 55 минут.

Очередное послание президента Федеральному собранию будет оглашено 21 февраля 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО СКАЖЕТ ПРЕЗИДЕНТ?

Скорее всего, послание будет разделено на три части: мирную, военную и посвященную восстановлению новых регионов. Путин может начать с рассказа о текущем положении спецоперации:

- В начале напомнит о причинах СВО, перевороте 2014 года в Киеве, обстрелах Донбасса.

- Потом расскажет об итогах первого года спецоперации. Главный из них – включение четырех новых регионов в состав России.

- Не исключено, что президент подведет итог прошедшей частичной мобилизации, упомянет рост оборонно-промышленного комплекса.

Вторая часть мирная. Глава страны напомнит, что экономика страны справилась с санкциями гораздо лучше, чем многие думали, а потом задаст конкретные цели на год:

- Развивать торговлю с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Сейчас как раз обсуждаются совместные проекты по перекачке нефти и газа на новые рынки.

- Добиваться технологического суверенитета. Особенно в IT, беспилотниках, промышленности.

- Закрепить финансовый суверенитет, максимально перейдя на рублевые расчеты.

- Строительство должно расти. Льготная ипотека продлена до середины 2024 года, поэтому надо возводить как можно больше жилых домов.

- Парламенту и правительству надо добиться роста реальных доходов населения и снизить бедность.

Третья часть послания будет о будущем новых регионов. Владимир Владимирович вероятно подчеркнет, что они не новые, а исторические.

- К 2030 году новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни и основным показателям.

- Для субъектов создана особо выгодная ипотека под 2% годовых.

- Пенсии и соцвыплаты должны начисляться людям в срок. Социальная система создается с нуля в новых регионах.