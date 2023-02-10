Минобороны выбило украинских националистов из населенного пункта Двуречное

Фото: Александр КОЦ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил журналистам новые данные по потерям в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении при освобождении подразделениями «Западной» группировки войск Двуречное Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих,

на Красно-Лиманском до 100, на Донецком до 125, на Южно-Донецком в районе Пречистовки и Угледара свыше 60, на Херсонском до 60.

В этих боях наши воины уничтожили: четыре артиллерийских систем США - М777, семь складов с боеприпасами, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, десятки танков, бронемашин, систем залпового огня, гаубиц и автомобилей.

Генерал-лейтенант отметил, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: вертолету Ми-8 воздушных сил Украины, пункту управления 93-й механизированной бригады ВСУ в Артемовске, 89-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

В тоже время средствами противовоздушной обороны наших подразделений были сбиты 12 беспилотников ВСУ и 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

384 - самолета.

207 - вертолетов.

3069 - беспилотных летательных аппаратов.

403 - зенитных ракетных комплекса.

7812 - танков и других боевых бронированных машин.

1014 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4046 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8313 - единиц специальной военной автомобильной техники.