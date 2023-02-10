А смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла: Кто возглавит правительство Молдовы после ухода премьер-министра

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица уходит в отставку. Фото: OLIVIER HOSLET/ТАСС

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подала президенту Майе Санду заявление об отставке. Та его приняла и даже выразила благодарность Гаврилице за проделанную работу.

- Благодарна за огромные жертвы и усилия, направленные на то, чтобы возглавлять страну во время стольких кризисов. Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие - там, где другие хотели бы войну и банкротство, - написала Санду в соцсетях. Отставку мадам президент приняла и уже начала консультации по кандидатуре нового главы правительства.

Но все же Санду немного слукавила. Потому что результаты работы правительства более, чем скромные. Как поделилась буквально накануне Гаврилица наболевшим: "Мы ожидали рост экономики в 2022-м году на 5%, а вместо этого она сократилась на 5,5%". Плюс-минус – какая разница. Ну, упала, вместо того, чтобы вырасти. Но ведь в параметры плюс-минус процент угадали. К тому же, на Украине такой процесс давно уже привыкли называть "отрицательными темпами роста". То есть рост есть, но в другую сторону".

А, собственно, кто-то ждал другого от человека, который так объяснял причины инфляции в своей стране: "Если все ждут, что цены повысятся, то они-таки растут". А в итоге инфляция в Молдавии по итогам правления дуэта Санду-Гаврилица за год самая высокая в Европе – 32%.

Вот, например, как оригинально в Молдавии решили проблему со снабжением страны газом.

Шаг первый: европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Кишиневу кредит в 100 млн долларов (или евро).

Шаг второй: Молдова на эти деньги купила газ. У кого? Нет, не у России, на аукционах в Европе российский газ у европейских посредников.

Шаг третий: Кишинев отправил этот газ на хранение. Часть газа хранится в Румынии, но большая часть – на Украине.

И теперь Европа вернула свои деньги, которые как бы выделила, газ в Румынии и на Украине, а при чем тут, спрашивается Республика Молдова? Как это при чем? Ей еще кредит возвращать надо.

Сама же Майя Санду зачастила повторять про то, что ей (и Молдове тоже) пора в ЕС. А вот СНГ, мол, не оправдал, и надо бы покинуть это проклятое "наследие советского прошлого", перейдя в "семью народов" из "тюрьмы народов".

Объяснил бы кто ей, что без СНГ остатки молдавской экономики просто загнутся, потому что это импорт почти 75% удобрений, 65% древесины, 52 % минеральных продуктов, 48% металлов. Потому что именно по этой причине Молдавия имела самое дешевое электричество в Европе. В СНГ, кстати, уходит 60% молдавских фруктов и 92% продукции фармацевтической промышленности. Около 200 тысяч молдаван (если не больше) работают в России и продолжают кормить свои семьи, оставшиеся в республике. Да что там говорить, если даже в недавно ушедшем 2022-м со всеми его трудностями Молдавия экспортировала в СНГ товаров и услуг на почти миллиард долларов.

Странно было бы взять и от всего отказаться...

Кстати, заявление об отставке Гаврилица подала сразу по возвращении из Брюсселя, где, по ее словам, все министры и еврочиновники, как один, отметили ее выдающиеся успехи в управлении страной. И Гаврилица, объявляя о своей отставке, посетовала, что, мол, на Западе она получила поддержку, а в своей стране – нет.

Получается, ее просто вынудили уйти в отставку? Вполне вероятно, из-за того, что в этом тандеме с Санду она все-таки была неким стабилизирующим тормозом. И в этом случае ее на посту главы правительства, а Молдавия, напомню – парламентская республика, в которой президента можно даже на пару дней отстранить от служебных обязанностей, если он с чем-то не согласен (как это не раз проделывали с Додоном в пору его президентства), может сменить кто-то еще более радикальный. Такой, что еще самой Санду даст сто очков форы. Тем более, что со стороны Украины и эмиссаров ЕС в последнее время усиливается нажим с целью развязать по новой конфликт в Приднестровье.

В любом случае, Молдове теперь надо быть готовым к любым неожиданностям.

А тем временем Дорин Речан, советник президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности и секретарь Высшего совета безопасности, будет выдвинут Майей Санду в качестве кандидата на пост премьер-министра.