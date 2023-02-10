Зеленский признался, что мир не входил в его планы

Уличать Владимира Зеленского в очередной лжи стало уже настолько обыденным делом Фото: REUTERS

Уличать Владимира Зеленского в очередной лжи стало уже настолько обыденным делом, что проще отметить дни, когда он не лгал. Или хотя бы не признавался в том, что солгал ранее. Вот и 10 февраля Зеленский опять наложил кучу лжи. Комментируя российские ракетные удары по инфраструктуре Украины, он не удержался и дал волю фантазии.

- Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить, - заявил он, хотя к тому времени минобороны Румынии уже официально сообщило, что ни одна ракета воздушное пространство страны не нарушала.

Ну очень хочется Зеленскому вовлечь в конфликт хотя бы одно государство НАТО, хоть самое завалящее. Можно вспомнить про украинские С-300, залетавшие в Молдавию, но особенно – в Польшу. Как он тогда до последнего изворачивался, уверяя, что ракеты русские.

А можно припомнить и два последних интервью немецкому Spiegel и французской газете Le Figaro, в которых Зеленский признался, что изначально не намеревался выполнять Минские соглашения. А Меркель и Макрон знали об этом от него самого и ему в этом всячески потворствовали.

- Что касается "Минска" в целом, я сказал Эммануэлю и Ангеле: мы не сможем его так реализовать. То же самое я сказал Путину на первой и последней встрече с ним в 2019 году. Они удивились и ответили: "Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита", - это Зеленский "Шпигелю". И тут явно тоже врет насчет того, что он сказал Путину. Потому что президент России просто не стал бы участвовать далее в саммите, а в Париже были приняты и зафиксированы не просто решения "Нормандской четверки", а и обязательства Украины, которые она пообещала исполнить к следующей встрече.

- Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России… Я сказал Макрону и Меркель, а также Путину, когда мы были в Нормандии (на самом деле не в Нормандии, а в Париже, даже тут все напутал. – Авт.), что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы, - это Зеленский поведал уже Le Figaro. - Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения нами не могут быть осуществлены.

Он еще и Меркель с Макроном наврал, что "посетил все села на линии фронта". Патологический лгун.

Но французским журналистам он еще и объяснил, почему, якобы, отказался выполнять "Минск-2".

- В Минских соглашениях была умышленная ошибка, которая не была устранена, - пояснил Зеленский. - В них не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, собираемся ли мы поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. Я не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема.

- Я видел в этих соглашениях только один смысл: благодаря ним у нас появилась платформа для переговоров, на которой вообще что-то можно было решить. Я тогда сконцентрировался на обмене пленными, - это снова Зеленский, на этот раз в Spiegel. - Но по поводу всех "Минских соглашений" в целом я сказал Макрону и Меркель: то, что там записано, мы выполнить не сможем...

Впрочем, может, Зеленский и был когда-то иным, но европейские семена двуличия упали на густо унавоженную украинством (украинским национализмом) почву. Ведь и Меркель, и тот же Макрон, который сейчас плачет у телефона, обрывая трубку в попытках дозвониться в Кремль, уже признались, что тоже врали, поскольку стремились не к миру, а к передышке для украинской армии, чтоб дать ей восстановиться и с новой силой начать войну. И нагло лгали другим лидерам Евросоюза, отчитываясь о реализации "Минских соглашений". А еще игнорировали, если брать по сути, исполнение резолюции Совбеза ООН, который принял по "Минску-2" обязательную для исполнения резолюцию. Врали не только противнику, которым они, как признались, считают Россию. Они врали даже своим.

А потому никаких переговоров с ними впредь и быть не может. А: врут. Б: даже когда не врут (если такое случается), не в силах сдержать своих обещаний и обязательств.

Это те учителя, что могут дать лишь урок плохого. А сами отойдут в сторону. Вот и Зеленский врет и чужим, и своим. Если у него, конечно, есть эти свои.