Деревянные дома и биотопливо: Путин рассказал, как лесопромышленному комплексу России справиться с санкциями

Конец рабочей недели Владимир Путин провел в Архангельской области. Фото: REUTERS

Конец рабочей недели Владимир Путин провел в Архангельской области. Президент полетел на север, чтобы лично осмотреть новейший Устьянский лесопромышленный комплекс. Он поднялся в комнату оператора лесопильного цеха, где на экранах можно видеть все этапы обработки стволов.

В конце глава страны с министрами обсудил положение в отрасли.

- Я не жалею, что приехал сюда. Я бывал и раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом – должен сказать, что получил удовольствие. Сто с лишним гектаров, самое современное предприятие – думаю, что даст фору своим конкурентам в любой стране мира, - похвалил Путин.

Президент напомнил, что в нашей стране находится пятая часть мировых запасов древесины. Это 82 миллиарда кубометров. Только в Бразилии больше – 126. А у остальных крупных стран гораздо меньше: США – 47, Канада – 30, Китай – 14.

- Вопрос в том, насколько рачительно мы распоряжаемся этим ресурсом, - заметил глава страны.

Он добавил, что весь вклад лесного комплекса России – это лишь 1% ВВП. А в прошлом году им еще и с новыми вызовами пришлось столкнуться. Весь Северо-Запад лишился из-за санкций главного рынка сбыта – Европы. Возить куда-то еще продукцию дорого из-за транспортных расходов.

Российский лидер перечислил, какие могут быть выходы из положения:

1. Развивать глубокую переработку внутри страны. Сюда входит и строительство деревянных домов, производство мебели, бумаги.

2. «Нужно расширить использование – как это делается здесь – биотоплива в жилищно-коммунальной сфере», - поручил Путин.

Биотопливо – это один из отходов лесной промышленности. Дерево – особенно хвойные породы – перерабатывают на простые сахара: глюкозу, маннозу, ксилозу, лигнин, - и смолу. Затем с помощью микробиологического синтеза из этих сахаров получаются кормовые добавки, сырье для фармкомпаний и… биотопливо.

Его имеет смысл использовать в тех регионах, где нет своего газа, но развита деревопереработка.

3. Путин допустил, что в деревянные дома можно будет расселять людей из аварийного жилья.

- Хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья, в создании фельдшерских пунктов и других социальных объектов, - заявил Владимир Владимирович.

4. Отрасли нужно российское оборудование, а то пока в основном все пользуются импортным.