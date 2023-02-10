Одежда из прошлого века на пике моды: наряжаемся как Барановская, Макеева, Утяшева и Долина

Ляйсан Утяшева в косухе и модном джинсовом сарафане. Фото: социальные сети

Выглядеть модно этой весной будет несложно. Так как многие тренды вернулись из 20 века, а это значит, что можно вспомнить про вещи прошлых лет из своего гардероба. Мода черпает вдохновение в знаковых деталях прошлого века, переосмысливая их на современный лад. Так считает стилист Анвар Очилов, который рассказал нам: как эффектно выглядеть весной, какие вещи станут базой гардероба на долгие годы, и что будет модно ближайшие полгода. Модные обновки нашли в гардеробе звезд.

Топ-3

1. Чтобы быть нарядной не обязательно обсыпать себя стразами: теперь все стремятся к минимализму. Для вечернего выхода, торжественных мероприятий подойдут черные кружевные платья длиной до колена или чуть выше колена, силуэт может быть слегка расклешенным. Ажурная отделка на юбках, рубашках разнообразит повседневные образы. Платья из эко-кожи в зависимости от фасона могут выглядеть солидно, элегантно или роскошно. Актуален фасон платья с запахом – особый шик модели из натуральных тканей (шелк, бархат).

2. В моде - юбки и платья с плиссировкой; бахрома на одежде; брючные костюмы свободного кроя; жакеты с широкой линией плеч; джинсовые комплекты; корсеты; прозрачные ткани. Образ можно сделать интересным с помощью чулочно-носочных аксессуаров - ажурных или цветных колготок, гольф в сетку. «Дольчики» возвращаются!

3. Модные вещи периодами можно добавлять к базовому гардеробу. Его основу составляют: черное или темно-синее мини-платье классического стиля; пиджак и брюки; рубашки; однотонные юбки из качественной ткани.

4. Актуальные цвета – черный, пастельные, синие, зеленые, малиново-розовые, пудровые оттенки.

ВАЛЕРИЯ

Валерия в шелковом платье с запахом. Фото: канал «Россия».

Певица в ультрамодном шелковом платье с запахом. Натуральные ткани делают образ дорогим, нарядным. Валерия подобрала удачный аксессуар – ремень формирует силуэт платья. Такие ремешки с креативными пряжками родом из 90-х.

ЛЯЙСАН УТЯШЕВА

Гимнастка и телеведущая Утяшева в малиновом пиджаке. Фото: социальные сети

Объемный пиджак с широкой линией плеч на худенькой Ляйсан почти болтается – так и нужно по нынешней моде. Пиджаки и костюмы носят свободного кроя – такой расслабленный силуэт создает иллюзию того, что модница похудела и на ней «все висит». Малиновые пиджаки в 90-е были атрибутом «новых русских». Институт цвета Пантон назвал карминовый красный (он же малиновый) главным на 2023 год. У гимнастки и телеведущей как раз такой ультрамодный пиджачок из 90-х. Объемные украшения на шее или руках моментально делают образ нарядным – в таком виде можно принимать поздравления в офисе на 8 марта и отправится в театр.

ЛАРИСА ДОЛИНА И ВЕРА АЛДОНИНА

Долина с крестницей — модницы. Фото: социальные сети

Певица Лариса Долина демонстрирует блестящее платье для торжественных выходов – на юбилей или на свидание, в ресторан или на концерт. Несмотря на то, что оверсайз пока еще доминирует в женском гардеробе, вернулись в моду женственные модели одежды – как раз такие из полупрозрачных тканей. Романтичные платья, юбки можно комбинировать с грубыми ботинками на тракторной подошве или платформе. Крестница певицы Вера Алдонина (15-летняя дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина) в том самом «маленьком черном платье», которое уместно на любом мероприятии.

ЖАСМИН

Жасмин и ее ласковый плащ их прошлого века. Фото: социальные сети

Длинные черные кожаные плащи из 90-х вернулись. Правда теперь на пике моды еще один цвет – тот самый «карминовый красный». Также у певицы Жасмин самый модный головной убор весны – кожаный берет.

ОЛЬГА БУЗОВА

Артистка Бузова и ее клеши. Фото: социальные сети

Брюки клеш носили в 70-е годы и будут носить сейчас. Ольга Бузова выбрала клеши из плотного коттона. Также носят джинсы подобного фасона, но с низкой (очень) посадкой.

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА

Макеева и ее цветочно-ягодное настроение. Фото: социальные сети

Платья и куртки цветочных (и прочих веселых) расцветок нужно носить как артистка Макеева с тяжелой грубой обувью. Также с такой платформой носят одежду с модными бельевыми мотивами.

ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ

Барановская и ее большое модное кожаное платье. Фото: социальные сети

Кожаное платье – эффектное решение для любого мероприятия: можно «и в пир, и в мир». Образ сразу выглядит законченным, дорогим, стильным. Телеведущая Барановская демонстрирует интересную модель – с креативным воротом и рукавами. У модников 90-х два любимых материала были деним и кожа.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Модный комплект на весну от Собчак. Фото: социальные сети

Джинсовые комплекты – на пике моды. Можно найти в гардеробе мальвины, пирамиды, варенки. А можно как Ксения Собчак носить классику джинсового жанра. Интересное стилистическое решение – накладные карманы, можно сшить самим.