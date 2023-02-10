Спецназ Росгвардии готовится к десанту на скорости в 350 км/ч

В ходе тренировки боевые группы десантировались из вертолета Ми-8 . Фото: Росгвардия

В Серпуховском районе Московской области военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» и сводного отряда СОБР «Рысь» Росгвардии совершили высадку боевых групп парашютным способом с оружием и снаряжением в сложных метеорологических условиях.

Фото: Росгвардия

В ходе тренировки боевые группы десантировались из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии с высоты 3500 метров с задержкой раскрытия парашюта до 40 секунд. Приземление проводилось на неподготовленные площадки по заданным координатам с использованием навигационных систем.

Фото: Росгвардия

«Спецназовцы выполнили прыжки с оружием и 50-килограммовыми контейнерами, в которых находилось специальное снаряжение, продовольствие и боеприпасы. При парашютно-десантной подготовке росгвардейцы использовали парашютные системы специального назначения «Стайер», которые позволяют выполнять прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч», - отметили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

В рамках учебного сбора по десантной подготовке спецназовцы Росгвардии также отработали спуски из вертолета с альпинистским снаряжением и по канату.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

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