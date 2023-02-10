Россияне рассказали, где ищут любовь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России набирают популярность группы для знакомств с бойцами СВО. Молодые девушки отдают предпочтение сильным и решительным военнослужащим. Однако о существовании таких групп знают пока не все, и в преддверии Дня всех влюбленных сайт KP.RU решил узнать, где предпочитают знакомиться россияне.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Как оказалось, почти половина опрошенных специально нигде любовь не ищут, а ждут, что она сама их найдет. Этот вариант выбрали 45% респондентов.

Однако остальная половина призналась, что не готова ждать, пока судьба подкинет им подарок, поэтому стараются найти любовь сами. Так, 14% предпочитают знакомиться с новыми людьми через своих друзей, так точно есть уверенность, что новый знакомый или знакомая будет порядочным, да еще и, наверняка, со схожими интересами, раз есть общие товарищи.

11% говорят, что ищут (или даже уже нашли) любовь на работе Здесь люди живут в одном режиме, заняты общим делом, имеют возможность часто видеться. В общем, плюсов у таких романов не мало.

7% россиян доверяются сайтам знакомств. Респонденты говорят, что так выбор суженого больше, да еще и можно покапризничать, выбрать самую подходящую анкету, а не надеяться, что первый встречный подойдет тебе по всем пунктам.

3% опрошенных знакомятся в социальных сетях, еще столько же в парках или просто на улице, в транспорте. Еще 3% говорят, что познакомились на общих занятиях, на лекциях или курсах.

2% как раз уже зарегистрировались в группах для знакомств с бойцами СВО, а еще два знакомятся в вечерних заведениях – в барах или ночных клубах.

Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое» и рассказали свои истории:

«Я с женой еще в школе познакомился, в 8 классе. Уже 50 лет прожили вместе», - говорит один респондент.

«А мы с женой на улице познакомились», - вспоминает другой.

«А я думаю, родители сам должны женить и выдавать замуж своих детей. Они своим детям плохого не посоветуют, да и опыта у них побольше», - говорит еще один участник исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 3,6 тысячи человек.

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