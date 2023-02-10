Владимир Путин вручил главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому почетный знак «За успехи в труде»

Фото: https://t.me/aeroflot_official/683

9 февраля в Государственном Кремлевском дворце в рамках праздничного концерта, посвященного 100-летию отечественной гражданской авиации, состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников и ветеранов отрасли. Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Аэрофлота Сергею Александровскому почетный знак РФ «За успехи в труде». Аэрофлот стал первой авиакомпанией в стране, удостоенной столь высокого признания.

«Хочу поблагодарить всех, кто трудится в гражданской авиации, за компетентность и надежность, за то, что в любых, порой нештатных, ситуациях вы действуете собранно, четко, профессионально», - отметил глава государства.

«Этот год юбилейный не только для гражданской авиации, но и для компании «Аэрофлот», которой в этом году также исполняется 100 лет, - напомнил Сергей Александровский. - За все эти годы авиакомпания стала частью нашей национальной истории, нашим национальным достоянием, и сегодня для нас колоссальная честь быть первыми среди предприятий авиаотрасли, награжденных знаком отличия Президента Российской Федерации за успехи в труде. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте от лица всего нашего многотысячного коллектива поблагодарить Вас за оказанное доверие и позвольте заверить Вас, что и последующие 100 лет «Аэрофлот» будет гордо нести знамя национального перевозчика, лидера и быть примером для всех компаний отрасли».