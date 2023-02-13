Телеканал объявил о старте благотворительной акции «Помогай нашим»

Олег Воробьёв: «На собранные средства мы купим бронежилеты для наших бойцов». Фото предоставлено телеканалом Shop&Show

Президент социального телемагазина Shop&Show, член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьёв объявил о старте общероссийской благотворительной акции «Помогай нашим» по сбору средств в помощь участников СВО. Акция стартовала 13 февраля и продлится 5 недель. Принять участие в ней может любой гражданин РФ.

- Мы уже не в первый раз проводим акцию «Помогай нашим». Однако раньше принять участие в сборе средств могли лишь сотрудники нашей компании, - говорит Олег Воробьёв. – Но когда мы рассказали зрителям телеканала о благотворительном проекте, то получили небывалый отклик. В итоге было принято решение провести акцию в третий раз и сделать ее всероссийской.

Первая благотворительная акция состоялась осенью 2022 года совместно с Русфондом. Тогда удалось собрать почти 800 тыс рублей. Их отправили вынужденным беженцам, которые находились в воронежском пункте временного размещения на территории клинического санатория им. Горького. В благотворительный список входили десятки наименований из разных категорий товаров. Люди получили комплекты постельного белья, матрасы, одеяла, обувь, одежду, кухонные и бытовые принадлежности, предметы личной гигиены, косметические товары, витамины.

Вторую акцию провели, чтобы поддержать бойцов, которые находятся в зоне СВО. Благотворительные сборы составили почти 3 млн рублей.

- 23 января я посетил зону СВО, был в поселке Александровка Донецкой Народной Республики и передал помощь, это средства защиты — бронежилеты и шлемы, печки и письма от школьников. Через три дня после возвращения я узнал, что один из переданных мною бронежилетов спас жизнь… Да, боец в больнице. Но он жив! И это самое главное, - уверен Олег Воробьёв.

Принять участие в благотворительной акции можно двумя способами. Первый - связаться с оператором по телефону бесплатной горячей линии 8-800-101-01-35. Второй - зайти на сайт Shop&Show и заполнить форму обратной связи. Кроме того, все зрители, совершившие покупку с 10 февраля, с заказом получат листовку с условиями благотворительной акции. Пожертвовать можно сумму от 100 рублей. Есть возможность добавить её к стоимости основного заказа. В режиме реального времени на телеканале и сайте социального телемагазина будет транслироваться счётчик и посетители смогут видеть количество собранных средств.

- Аудитория телеканала превышает миллион человек. Если благодаря нашей внутренней акции нам удалось собрать почти 3 млн рублей, то сейчас мы надеемся увеличить эту сумму в 2-3 раза, - отмечает Воробьёв. – Все средства сразу будут направляться на приобретение бронежилетов и других дополнительных средств защиты. А после переданы на передовую.