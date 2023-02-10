Герой спецоперации «Z» старший сержант Матреницкий обратил противника в бегство

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам напоминал: «Дисциплина — мать победы».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Павел Кочережеский

Младший сержант Павел Кочережеский Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Павел Кочережеский, действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, выполнял задачу по обороне опорного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе боя Кочережский, действуя смело и уверенно, прицельным огнем из личного стрелкового оружия сковал действия противника, предпринявшего попытку обойти опорный пункт с фланга. Ведя прицельный огонь по врагу, Павел уничтожил группу противника численностью до семи человек, чем предотвратил прорыв обороны опорного пункта на фланге. Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Павла Кочережеского задача по обороне опорного пункта была выполнена».

ОБРАТИЛ ПРОТИВНИКА В БЕГСТВО

Старший сержант Николай Матреницкий

Старший сержант Николай Матреницкий Фото: Минобороны РФ

«Экипаж танка Т-80 под командованием старшего сержанта Николая Матреницкого выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник значительно превосходящими силами при поддержке танков и БМП предпринимал неоднократные попытки прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими. В ходе боя Матреницкий вместе со своим экипажем, уничтожил 2 танка, 2 БМП и большое количество живой силы националистов. Спустя несколько дней подразделению, в состав которого входил экипаж Матреницкого, была поставлена задача контратаковать противника и вытеснить боевиков из занимаемого района. Николай, грамотно руководя подчиненным экипажем, рискуя жизнью, выдвинулся на опережение наступления вражеских подразделений, обеспечив при этом прикрытие тыловых районов сосредоточения своих мотострелковых подразделений. Наступая на вражеские позиции, экипаж Матреницкого, успешно маневрируя и ловко ориентируясь на местности, поразил вражескую боевую машину пехоты. Благодаря опыту и абсолютному знанию закрепленной за экипажем техники, ведя прицельный огонь по врагу, старший сержант Матреницкий уничтожил большое количество живой силы противника, тем самым заставив его перейти к отступлению. Благодаря проявленному мужеству, смелости и отваге, старшим сержантом Николаем Матреницким и его экипажем были созданы благоприятные условия для проведения наступательной операции по вытеснению националистов с занятых позиций».

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