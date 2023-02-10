Власти Латвии объявили охоту на русскоязычную молодежь

Студентка СПбГУ Андриец, утверждают латвийские спецслужбы, причастна к деятельности телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», наносящегося ущерб «интересам национальной безопасности Латвии» Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщило сетевое издание PRESS, в Риге три дня назад заключили под стражу петербургскую студентку Татьяну Андриец. Госбезопасность Латвии обвинила ее в том, что она - «прокремлевская активистка». Месяц назад спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора издания Sputnik-Литва Марата Касема, который приехал в Ригу по семейным делам. Ему предъявили сразу две уголовные статьи: нарушение санкционного режима и шпионаж, понятное дело, в пользу России.

Трудно удержаться от предположения, что основанием для следующего ареста русскоязычного гражданина Латвии будет просто то, что он называет себя русским.

Студентка СПбГУ Андриец, утверждают латвийские спецслужбы, причастна к деятельности телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», наносящегося ущерб «интересам национальной безопасности Латвии», и «пособничает Москве в направленных против Латвии действиях путем систематической пропаганды». В интервью «Радио КП» активист Русского союза Латвии Андрей Ларионов назвал главной «виной» Татьяны перед латвийскими властями то, что она активно участвовала в защите памятников героям Великой отечественной войны, которые латвийские власти активно сносили в прошлом году.

Почему в Латвии объявлена настоящая охота на русскоязычных ребят, которые не согласны с проводимой этнократическими элитами политикой? Этот вопрос «КП» задала политологу Александру Носовичу:

- Я хорошо знаю и Татьяну Андриец и Марата Касема. Это одновременно и типичные, и нетипичные представители латвийской молодежи. Типичны они в том, что из Латвии уехали, как уезжает абсолютное большинство молодых и русских, и латышей. А нетипичны тем, что в отличие от какого-нибудь латыша, который обосновался в Ирландии, они связь с Латвией не порвали и у них оставался интерес к своей родине. И в этом отношении они как раз были опасны для латвийского политического режима, потому что у всех прибалтийских режимов один из секретов их выживания, при их полной неэффективности, это выдавливание в эмиграцию молодого пассионарного населения. В этом отношении Татьяна и Марат были для властей очень опасны тем, что это молодые люди, которые активно выражали свое несогласие с латвийской политикой и пытались с ней законными методами бороться.

- Неужели собственная молодежь - главная угроза власти в Латвии?

- Латвийская власть преследованием этих ребят, очевидно политическим и неправомерным, откровенно незаконным, посылает очень четкий сигнал молодежи, не только русской, но и латышской, которая уехала из страны, о том, что, пожалуйста, не возвращайтесь. Тем более, если вы критически настроены к тому курсу, который власти проводят. Чем меньше остается в Латвии и других странах Прибалтики молодых и активных людей, чем выше там процент пожилых людей и пенсионеров, тем проще местным правительствам и правящим партиям удерживаться на плаву.

Остается напомнить, что за 30 с небольшим лет независимого существования прибалтийские страны, заявлявшие, что их главная цель разрыва с СССР - сохранение коренного населения и государственного языка, потеряли около трети своего населения. Если так дело пойдет, то в обозримой перспективе некому будет разговаривать на государственных языках…