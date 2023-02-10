Александр Новак назвал модернизированный Омский НПЗ лидером нефтяной отрасли России

Фото: Газпром нефть

Вице-премьер России Александр Новак оценил работу нового комплекса глубокой переработки нефти, строительство которого завершилось на Омском НПЗ в конце 2022 года. После его запуска глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100% - лучший показатель для нефтепереработки. Александр Новак высоко оценил значение нового производства для топливно-энергетического комплекса России, назвав Омский НПЗ лидером отрасли.

«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске», - отметил Александр Новак.

Новые мощности завода позволяют увеличить поставки на российский рынок дизельного топлива почти на 30%, бензина - на 15%. Комплекс оснащен цифровыми системами управления и контроля. В строительство комплекса «Газпром нефть» инвестировала более 160 миллиардов рублей. Больше половины оборудования (60%) для него изготовили российские производители.

«Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», - подчеркнул вице-премьер.

Высокий результат модернизации отметил и губернатор Омской области Александр Бурков. Отдельно он выделил благоприятный эффект для экологии.

«В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит еще на 25%», - сказал губернатор региона Александр Бурков.

Масштабная модернизация Омского НПЗ ведется с 2008 года. За это время «Газпром нефть» инвестировал в обновление завода более 500 миллиардов рублей. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, экологическая модернизация предприятия продолжается. В 2023 году на заводе завершится строительство новых очистных сооружений «Биосфера».

«Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. И продолжаем развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты. В этом году мы построим на Омском НПЗ уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера», который позволит с эффективностью в 99,9% очищать воду, используемую при работе завода», - отметил глава «Газпром нефти».

Система «Биосфера» станет самым крупным природоохранным объектом Омской области. Благодаря ей эффективность очистки сточных вод вырастет почти до 100%. Завод снизит потребление воды в два раза и значительно сократит нагрузку на очистные сооружения Омска.