Президент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (крайний слева) посетили Устьянский лесопромышленный комплекс. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, приехал с рабочим визитом в Архангельскую область. Президент России и губернатор региона Александр Цыбульский посетили Устьянский лесопромышленный комплекс в поселке Октябрьский. Глава государства осмотрел лесопильный цех и познакомился с готовой продукцией.

Президенту показали доски, пеллеты, обработанные щепу и кору, которые выпускает предприятие. Вырубленный лес восстанавливают, высаживая выращенные специалистами комплекса саженцы сосны и ели. Владимир Путин высоко оценил организацию лесопереработки в Архангельской области и отметил, что Устьянский ЛПК легко составит конкуренцию ведущим мировым предприятиям лесной отрасли. В завершение визита глава государства оставил автограф на одной из досок и написал: «Все удивительно по-хозяйски! Удачи!».

Владимир Путин оставил автограф на одной из досок и написал: «Все удивительно по-хозяйски! Удачи!». Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

«Я бывал и раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом – должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия, - рассказал Владимир Путин. - Сто с лишним гектаров, самое современное предприятие – думаю, что оно даст фору своим конкурентам в любой стране мира, которая занимается этим видом деятельности».

Из поселка Октябрьский президент в режиме видеосвязи провел совещание с членами правительства РФ по развитию лесопромышленного комплекса. В совещании приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и генеральный директор Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин.

Владимир Путин напомнил, что в прошлом году отечественные лесопромышленные компании столкнулись с серьезными проблемами из-за санкций Запада. Выходы на европейские рынки для отечественных производителей древесины теперь закрыт, а продавать лес в страны Азиатского региона предприятиям Северо-Западного федерального округа невыгодно из-за слишком высоких затрат на транспортировку. Глава государства подчеркнул, что государство должно поддержать развитие отечественного лесопромышленного комплекса.

Президенту показали доски, пеллеты, обработанные щепу и кору, которые выпускает предприятие. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

«Необходимо, безусловно, поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе. Нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми предсказуемыми заказчиками и партнерами», - отметил президент России.

В качестве одной из мер поддержки Владимир Путин назвал стимулирование спроса на продукцию предприятий лесопромышленной отрасли на внутреннем рынке.

«Это, напомню, наращивание спроса внутри страны, увеличение собственных перерабатывающих мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая деревянные дома, мебель, бумагу и так далее. Кроме того, нужно расширить использование биотоплива в жилищно-коммунальной сфере», - подчеркнул глава государства.