«Покупаем дорого, продаем дешево»: Фермеры пожаловались Минсельхозу на свои проблемы

Почти 700 фермеров со всей страны в Минсельхозе РФ обсудили свои проблемы и тревоги. Фото: mcx.gov.ru

До открытия XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) оставалось еще достаточно времени, а делегаты в фойе уже вовсю обсуждали последние новости, делились опытом по преодолению новых трудностей и пытались обозначить невеселые сельхозтренды этого года: из-за резкого подорожания всего и вся предсказывали резкое снижение затрат на удобрения (будут меньше покупать и вносить), подорожание семян, перепрофилирование в другие отрасли, и, конечно же, экономию техники — мало того, что импортные машины подорожали чуть ли не вдвое, так еще иные западные компании ушли с российского рынка, поставив крестьян в непростое положение.

- Несмотря на ситуацию, поддержка отрасли продолжается, индекс роста сельхозпроизводства в 2022 году составил 10,2 процента, - заявила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, отметив огромный вклад фермеров в обеспечение продовольственной безопасности страны. Объем валовой продукции в КФХ составил 1,4 триллиона рублей — если сравнивать с 2007 годом, то этот показатель вырос в 10 раз. Увеличиваются обрабатываемые фермерами площади, валовые сборы. Кроме того, в их хозяйствах постоянно растет поголовье дойного стада, в прошлом году они продемонстрировали самые высокие темпы роста сельхопроизводства и собрали треть всего зерна.

С трибун пытались убедить фермеров, что все у них идет неплохо, господдержка фермерского сектора увеличивается и даже рентабельность сохраняется достаточно приличной, продемонстрировав данные 2021 года (по 2022-му, мол, не подоспела статистика). Но фермеры хмурили лбы:

- Когда заявляют о нашей высокой рентабельности, это не так, - тревожно начал земледелец из Рязанской области, рассказав, что прошлый год ознаменовался значительным подорожанием на все расходники. - Все это непременно скажется на наших доходах.

И мужики пошли в атаку, перечисляя кучу трудностей, с которыми им пришлось столкнуться.

- Экспортные пошлины на зерно нас убивают, останется один крупный бизнес! - гремел кубанский фермер, озвучив одну из самых неприятных проблем. Зал потонул в поддерживающих оратора аплодисментах. Упомянутые пошлины были введены в 2021 году — тогда цены на зерно на мировых рынках резко пошли в рост, и вместе с ними появились опасения, что это подстегнет аграриев к вывозу пшенички и как прямое следствие — росту цен на хлеб и макарошки. Но зерноводы уверяют - это едва ли не обнуляет их прибыль.

С трибуны пытались рассказать о компенсирующей господдержке, но оратор не останавливался:

- Нам вообще не нужна господдержка, если вы отмените пошлины!

На фоне всего этого по итогам прошлого года рухнули и внутренние цены на зерно, чему рады животноводы и птицеводы, но теперь рыдают зерноводы — из-за отсутствия хранилищ и обилия товара на рынке многие вынуждены избавляться от него по ценам ниже себестоимости.

- Мы выкинуты с рынка, покупаем дорого, продаем дешево!

- Да, урожай зерновых высокий, вы правы, - развивали тему аграрии. - Но мы не можем его реализовать из-за низких цен, они на уровне 2017 года, а за эти 5 лет затраты на все сильно выросли!

И тут же попросили о пролонгации кредитов, сроки погашения которых наступают в этом году: из-за зерновой ситуации многие не смогут их выплатить, а это — путь к банкротству хозяйств.

Говорили о странностях агрострахования, которое часто напрямую связано с получением субсидий - в некоторых случаях господдержка оказывается лишь тем, кто застраховал урожай.

- У кого в зале застрахованы риски? Вот! Не потому, что не хотят, а потому что некоторые из нас потом подолгу судятся.

- По выплатам есть серьезные перекосы, - соглашались на трибунах, занося проблему в блокнотик. - Как денежки им (страховщикам, - прим.ред.) несешь — они довольны, но как что случилось — начинается…

В иных случаях высказывали уже не просьбы, а целые требования. Например, отменить, наконец, акцизный сбор на солярку для сельхозников.

- Трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам, поэтому это справедливое предложение и требование, будем добиваться этого решения на государственном уровне, - заявил глава АККОР Владимир Плотников.

Фермер из Ленобласти пожаловалась на запредельные счета за электроэнергию — 12,35 за киловатт/час:

- У нас в области стоит Ленинградская АЭС, энергия с нее идет в соседний регион, Санкт-Петербург, но мы в области при этом платим на 3 рубля больше…

- Там запутанная история затрат, пока мы правду в этом вопросе не нашли, со всеми обсуждали, но… - снова согласились на трибунах.

- Это же президент давал поручение, дважды! - напомнил Владимир Плотников о поручении Владимира Путина продумать меры по снижению энерготарифов для фермеров и сельхозкооперативов.

А крестьяне все шли и шли к микрофону, чтобы делиться проблемами: о вводимой скоро для КФХ маркировке молочной продукции, о субсидиях и дотациях, об избыточном регулировании и сложной бюрократии с отчетностью. И снова о растущих ценах на солярку, средства защиты растений, стройматериалы, запчасти...