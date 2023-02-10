Уволенный из театра Моссовета Александр Филиппенко покинул Россию

Актер Александр Филиппенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Александр Филиппенко уехал из России. В ноябре 2022 года его уволили из театра Моссовета. Сейчас звезда "Визита к Минотавру" и "Моя прекрасная няня" находится в Вильнюсе, где давно живет его дочь.

Александр Филиппенко уверяет, что скандальной подоплеки в его увольнении нет. По словам актера, в прошлом году у него закончился контракт.

"О том, что контракт не будет продлен, давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили. Сейчас такой вольный... Никого не подвел, все было по плану", - цитирует актера "Интерфакс".

78-летний артист продолжал принимать участие в спектаклях. После увольнения из театра артист лишился и других контрактов. Организаторы концертов не стали его приглашать выступать.

Сам Филипенко эмигрировал из России. Он уехал к дочери в Вильнюс.

Напомним, в мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке. Россияне тогда осудили артиста и выказывали свое разочарование.