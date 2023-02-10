«Что будет с инфляцией, курсом рубля и ставками по кредитам»: Глава Центробанка об экономики России в 2023 году

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 февраля, в Центробанке прошло очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. Обошлось без сюрпризов. Ключевую ставку оставили на том же уровне — 7,5% годовых. Но есть вероятность, что в этом году ее поднимут. Выделили несколько наиболее важных заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

1. Инфляция скоро снизится до 4%, но лишь на время

Это главный фактор, который заботит Центробанк. Там считают, что стабильность цен — залог всего хорошего в экономике. Только в этом случае можно строить долгосрочные планы — и населению, и бизнесу.

- В целом темпы роста инфляции пока умеренные. Это связано со сдержанным потребительским спросом. Расходы населения на крупные покупки — недвижимость, автомобили, ремонт и зарубежные поездки — сократились. Эти средства у части населения перетекли в сбережения, - пояснила Эльвира Набиуллина.

В ЦБ считают, что уже весной годовая инфляция опустится до 4%. Но лишь на время. Сыграет так называемый «эффект высокой базы». Прошлой весной цены резко подскочили, а потом темпы снизились и даже произошел небольшой откат назад. К концу года общая инфляция составит от 5 до 7%. Есть довольно много факторов, которые толкают ее вверх.

- Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий, в случае если факторы, которые сдерживают потребительскую активность, ослабнут. Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. И наконец, по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений, - перечислила глава ЦБ.

Цель у ЦБ остается прежней — 4%. Это некий идеальный показатель, которого хотят достичь в 2024 году. Все игры с ключевой ставкой связаны именно с этим. Например, если инфляция начнет разгоняться, в ЦБ не исключают, что могут поднять ставку выше. Но тоже на время.

2. Безработица на историческом минимуме

В России явный дефицит рабочих рук. По данным Росстата, безработица находится на исторически минимальном уровне — 3,7%. Для сравнения, в предыдущие годы средним значением было 5 — 6%. А например, в кризис 2009 года это значение поднималось до 7 — 8%. При этом занятость распределена неравномерно. Где-то идут сокращения, а где-то не могут набрать персонал.

- Усиливается нехватка сотрудников в сельском хозяйстве и строительстве. В региональном разрезе нехватка персонала сильнее проявляется на Урале и в Сибири, где ускорился рост промышленного производства, а также на Дальнем Востоке — там создается новая логистическая и торговая инфраструктура, - пояснила Эльвира Набиуллина.

При этом ситуация на рынке труда тоже отражается на ценах. Объяснение здесь следующее. Когда сотрудников не хватает, бизнесу приходиться конкурировать за кадры друг с другом и платить людям больше. С одной стороны, это хорошо. Ведь зарплаты увеличиваются. С другой, если производительность труда в этом случае не растет (не увеличивается количество выпускаемых товаров и услуг), растут цены. В итоге инфляция съедает индексацию.

3. «Главное — не курс рубля, а его покупательная способность»

В последний месяц российская валюта теряет свои позиции по отношению к доллару, евро и юаню. Не помогает ни налоговый период, ни бюджетное правило, по которому Минфин уже продал из резервов юаней на 84 млрд рублей, чтобы пополнить дефицит казны. Если смотреть с начала года, рубль обесценился примерно на 13%.

- Главное — это не курс рубля, а его покупательная способность. Не сколько долларов и евро, а сколько товаров и услуг вы можете купить на рубли. И лучше это сравнивать с вашей потребительской корзиной. Поэтому мы и работаем над ценовой стабильностью. Чтобы покупательная способность нашей валюты не уменьшалась, - рассказала глава Центробанка.

При этом объективно в этом году рубль вряд ли будет сильным. В прошлом нашей валюты помогли беспрецедентные экспортные доходы. В ближайшие месяцы о них можно не мечтать. Для сравнения, если в прошлом году доходы от экспорта превысили расходы на импорт на $277 млрд, то в этом году ЦБ ожидает снижения более чем в четыре раза — до $66 млрд. Да, мы все равно останемся в плюсе. Но он значительно снизится. И это отразится на курсе рубля. Он явно станет слабее. Но насколько именно — большой вопрос.

4. Экономика или упадет на процент, или на процент вырастет

Общий прогноз по развитию экономики у ЦБ нейтральный. Если в прошлом году мы упали на 2,5%, то в этом, скорее всего, сохраним статус-кво. В ЦБ считают, что диапазон от минус одного процента до плюс одного процента. То есть, будем болтаться около нуля. Это примерно соответствует прогнозу от Международного валютного фонда, который тот опубликовал неделю назад.

- Очень большую роль в устойчивости экономики РФ сыграла ее быстрая адаптируемость, а не только высокие цены на экспортные товары. Компании смогли найти новые маршруты, новых производителей. Быстрее ожиданий восстанавливается импорт. Сейчас растет количество государственных инвестиций. Поэтом ЦБ не видит серьезных изменений и последствий для экономики России в 2023 году, - пояснила Эльвира Набиуллина.

5. Застройщикам закрутят гайки

Центробанку не дает покоя креатив строительных компаний. Те всеми силами пытаются повысить спрос на свои объекты. Их можно понять. Построенных или находящихся в процессе строительства квартир очень много, а граждане покупать их не спешат. Проповедуют то самое сберегательное поведение, характерное для всех кризисов. Отсюда и рождаются схемы с нулевой ипотекой или кэшбеком от застройщика.

- Мы видим в этих схемах большие риски для клиентов. Нас беспокоит, что такие схемы множатся. Одна закрывается, открывается другая. Если так будет продолжаться и дальше, то мы будем настаивать на том, чтобы внести изменения в законодательство. Чтобы клиенты покупали жилье на первичном рынке только по стандартным схемам, - пояснила глава Центробанка.

Для понимания, главный минус «нулевой ипотеки» или «кэшбека на первоначальный взнос» заключается в том, что застройщики продают квартиры с большой наценкой. То есть, стоимость жилья завышается. И если заемщик в первые годы ипотеки не справится с кредитной нагрузкой, даже продав недвижимость, он не сможет погасить долг полностью.

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