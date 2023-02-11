Военная спецоперация на Украине 11 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 февраля 2023 года.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с расстрелом российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины, которое появилось на днях в интернете, и выразило озабоченность украинскому Минобороны.

Российские военные закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Угледара начата эвакуация гражданских в Волноваху, находящуюся под российским контролем. По его словам, в Угледаре находятся порядка 1 400 мирных жителей, часть силы РФ уже эвакуировали.

В Вооруженных силах Украины почти не осталось боеприпасов, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Российские войска взяли под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. Населенный пункт был занят подразделениями «Западной» группировки войск ВС РФ.

Российские войска отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра. Диверсионная группа была уничтожена огнем из стрелковых орудий.

Авиация России сбила украинский МИ-8 в Запорожской области. Вертолет ВСУ был сбит в районе Терновки.