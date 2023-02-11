Принца Гарри пригласят на коронацию его отца

Многие уверены, что в скандалы принца втянула его жена, бывшая актриса Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри, младший сын короля Карла III, будет приглашен на коронацию своего отца.

Сейчас оргкомитет, занимающийся организации церемонии официального восхождения на трон Карла III разрабатывает целый план для того, чтобы приезд Гарри не спровоцировал новые скандалы в королевской семье. Сообщается, что Гарри и его старший брат Уильям будут сидеть раздельно и вообще не появляться вместе ни на одном из этапов церемонии.

В еще более глубокую опалу Гарри попал после публикации в январе этого года своих скандальных мемуаров «Запасной», в которых он рассказал о многочисленных разладах с братом и отцом.

Многие уверены, что в скандалы принца втянула его жена, бывшая актриса Меган Маркл.

Но Гарри заявляет: «Она пожертвовала всем, что когда-либо знала. Свободой, которую имела, чтобы стать частью моего мира. И вскоре после этого я пожертвовал всем, что знаю, чтобы стать частью её мира».

Возможно, Гарри жалуется на родных, дабы заработать на жизнь и обеспечить свою семью. К труду королевский отпрыск не привык, вот и сливает информацию в СМИ.

Например, в мемуарах Гарри рассказал, что в 17 лет подсел на наркотики, а во время службы в армии в Афганистане убил 25 человек. Так же он прокомментировал свои отношения с братом, нынешним принцем Уэльским. Он назвал его «самым любимым братом и заклятым врагом».