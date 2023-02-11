Зеленский публично признал работу украинской разведки в Германии

Владимир Зеленский публично признался, что украинская разведка активно работает в ФРГ Фото: REUTERS

Что у трезвого в голове, то у Зеленского на языке. Президент (пока еще) Украины по имени Вольдемар продолжает удивлять мир своей неадекватностью. В интервью немецкому журналу "Шпигель" это 45-летнее недоразумение публично призналось, что украинская разведка активно работает в ФРГ, выясняя немецкие государственные и военные секреты. Это место в интервью выглядит настолько чУдно, что процитировать его – одно удовольствие.

- Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс производства систем ПВО IRIS-T, - объяснил Зеленский "диспозицию".

Понятно, что ему хотелось похвалить Шольца за то, что тот делает невозможное, пытаясь по максимуму помочь Киеву, но получилось вот так, что получилось. Откровенное инициативное признание о работе украинских агентов на территории ФРГ с санкции либо по прямому заданию руководства Незалежной. Это даже хуже, чем когда тогдашний руководитель нашего КГБ Бакатин слил американцам систему и схему монтажа спецтехники, позволявших прослушивать посольство США в Москве. Потому что это недоразумение даже не руководитель спецслужбы, а глава государства.

Было бы глупо отрицать, что разведки всех стран мира работают в максимальном количестве других государств, на которые им хватает сил, кадров и финансирования. Но никто в этом никогда не признается, даже если его припирают к стенке. Разве что если к этой стенке ставят. Но в данном случае ситуация обрретает дополнительную пикантность, поскольку у самой Украины денег нет, она живет на то, что ей выделяет Запад. И, получается, что та же Германия сама финансирует, в той или иной степени, работающих на ее территории украинских агентов. Это реально круче, чем унтер-офицерская жена, что "сама себя высекла".

Даже знаменитый скандал с вскрытой прослушкой американскими спецслужбами телефона Ангелы Меркель бледнеет на фоне этого признания. Там-то речь шла только о технических способах, а тут признание в агентурной работе (где среди агентов наверняка имеются завербованные Киевом граждане ФРГ в правительственных или военных структурах, иначе такие сведения просто не достать). И потом, одно дело – когда тебя слушают США – ведущая в этом отношении держава мира, и совсем другое – когда тебя имеет украинская разведка. При том, что эта жен самая Украина не по-детски клянчит на каждом углу, но в первую очередь – у тебя же самого, все, что только может.

Прекрасно и другое откровение Зеленского, в котором он говорит, что принуждает канцлера ФРГ к определенным действиям: "Мне приходится заставлять Шольца помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев".

Олаф, тебе по-прежнему смешно? Тут уже плакать впору, а не хихикать. Германия за последний год получила столько унижений, что впору уже сравнивать с позорным для нее Версальским миром. Кстати, одним из последствий которого позже стал приход к власти параноика и психопата Адольфа Гитлера, который умело сыграл на этих струнах немецкой души. Последовательные унижения от США, наиболее полно выразившийся в подрыве "Северных потоков", унижения от британцев, французов и нескончаемая череда моральных унижений от недогосударства Украина заставляют предположить, что если не все немцы, то глава их правительства является неисправимым мазохистом, которому мало личных оскорблений, и он испытывает настоящее удовольствие ведя некогда локомотив европейской экономики недрогнувшей рукой в пропасть. Вместе со вверенным ему населением.

Понятно, что Зеленскому давно пора в наркологическую или психиатрическую клинику. Кстати, в Сети уже практически мемом стали шутки, что во время выступления перед британскими парламентариями Вольдемар поставил мировой рекорд по шмыганию носом, что является характерным признаком длительного регулярного приема веществ, расширяющих сознание. А сеть бельгийских наркологических клиник даже запустила рекламу с Зеленским, явно припоздав.

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Но, может, ему стоит туда отправиться вместе с другом Олафом. А то, пока Олафу смешно, и он хихикает, немцам впору уже начинать плакать. Шольц и Зеленский, хотя некоторые уже и припоминают мудрость, что "два дебила – это сила", на самом деле одна из главных угроз миру на планете. Один несет угрозы своими неудовлетворенным амбициями и тщеславием, а второй – готовностью исполнить любой каприз.