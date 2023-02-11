Архиепископ Уганды призвал порвать с англиканской церковью, решившей благословлять однополые браки

Стивен Казимба Мугалу (справа) возглавил христианскую церковь в Уганде в 2020 году. Фото: churchofuganda.org

Глава христианской Церкви Уганды, архиепископ Стивен Казимба Мугалу решил созвать своих африканских коллег на экстренную встречу, главной темой которой станет разрыв с англиканской церковью.

Пойти на такой радикальный шаг преподобного Казимбу подвигло решение англиканской церкви благословлять однополые браки, пишет The Independent.

В прошлый четверг Синод англиканской церкви проголосовал за разрешение священникам благословлять однополые браки и гражданские партнерства, но сохранил запрет на проведение церковных бракосочетаний для однополых пар.

Угандийский архиепископ считает, что «англичане отошли от Бога и извратили библейское наставление «иди и больше не греши», превратив его в «иди и греши еще».

Казимба известен своей непримиримой позицией к признанию однополых браков. В 2022 году в мире широко цитировали его рождественское послание, в котором он уже тогда предостерегал церковь. В послании говорилось: «Ходят слухи, что высшие иерархи англиканской церкви скоро проголосуют за предоставление какой-то формы благословлений для гомосексуалистов. Такое решение будет означать, что вы отказались от самой веры, которую вы так щедро несли по всему миру. Вы останетесь англиканской церковью, но вы больше не будете англиканами, потому что англикане чтут Библию».

Ранее он заявлял, что «мы не можем следовать учениям западных либералов, которые говорят, что Библия – это книга прошлого, и что мужчины могут жениться на мужчинах, а женщины выходит замуж за женщин; мы говорим «нет» этим либеральным учениям».

Христианская церковь Уганды является членом Англиканского сообщества, она обрела автономию в 1961 году. Стивен Казимба Мугалу стал ее главой в 2020 году.