Как землетрясение в Турции ударит по экономике: Что теперь будет с туризмом, ценами на недвижимость и российско-турецким газовым проектом

По предварительным оценкам, турецкая экономика просядет примерно на 2% Фото: REUTERS

ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

С турецкой экономикой и до землетрясения все было не очень хорошо: бюджет дефицитный, цены за прошлый год выросли на 64,3%. В 2023 году ждали, что ситуация нормализуется и экономика пойти в рост. Но теперь с этим явно будут сложности. По предварительным оценкам, из-за нынешнего землетрясения турецкая экономика просядет примерно на 2%. Международное агентство Fitch оценило ущерб от землетрясения в Турции и Сирии минимум в $4 млрд.

Чем это грозит миру за пределами Турции? Главным образом обсуждаются последствия для поставок газа через территорию страны и, конечно, туризма.

Начнем с «голубого топлива», поскольку Россия заинтересована в превращении Турции в международный газовый хаб (распределительный узел). В прошлом году руководители Турции озвучили амбициозные планы: за несколько лет инфраструктура для такого хаба будет построена в европейской части страны. Предполагается, что через него должен пойти в Европу и российский газ. Как землетрясение может сказаться на этих планах?

- Никак, - сообщил «КП» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Могут быть сдвиги по времени, но кардинально ничего не поменяется.

Каких-то дополнительных затрат из-за землетрясения этот проект не требует. Вся нужная для газового хаба инфраструктура находится на северо-западе - в противоположной части страны от той, что разрушена землетрясением.

Пострадал газопровод в провинции Хатай, но он регионального значения, на международные поставки никак не завязан.

Нет сведений и о том, что стихия как-то могла задеть нефтепроводы из Азербайджана и Ирака, которые проходят через Турцию. То есть энергосистема, важная для экспортных и транзитных поставок газа и нефти, вполне цела и будет кормить страну дальше.

Не задеты землетрясением и основные туристические районы. Сильно пострадавшие города - Газиантеп, Шанлыурфа и Диярбакыр - расположены в регионе, который и без природных катаклизмов считается небезопасным. Тут уж курдские сепаратисты постарались. Поэтому хоть там и есть интересные достопримечательности, туристы в эти регионы едут куда реже, чем в более западные Анталью, Мармарис, Бодрум или Стамбул.

На популярных и самых «кассовых» средиземноморских курортах - пока не сезон, часть отелей зимой вообще не работает (сейчас некоторые из них открывают, чтобы временно разместить пострадавших от землетрясения, которые лишились жилья). Поэтому массового бегства перепуганных гостей и отказов от бронирований не наблюдается. А к сезону, то есть к концу весны, как надеются турецкие отельеры, все уже образуется и каких-то финансовых потерь туристический сектор не понесет.

Международные аэропорты тоже благополучно работают. Как рапортует Росавиация, наши авиакомпании продолжают летать в Турцию по обычному расписанию. «Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно», - сообщило ведомство.

В общем, не стоит ждать падения цен на отдых в Турции. Который за последний год очень сильно подорожал. Например, авиабилеты на двоих туда-обратно на начало мая сейчас стоят от 65 тысяч рублей, тур на неделю в скромную «троечку» - от 90 тысяч.

ЧТО ЖДЕТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Турция - крайне популярное направление для инвестиций в «жилье у моря». И вот всему миру показывают кадры, где многоэтажные здания складываются как карточные домики. Это при том, что после предыдущего, измирского землетрясения 1999 года (тогда погибло более 17 тысяч человек) в стране ужесточили нормы строительства. Продавцы теперь оправдываются тем, что многие рухнувшие здания были построены еще до 2000 года.

- Российские покупатели турецкого жилья взяли паузу до прояснения ситуации, в том числе с ценами, - рассказал «КП» член экспертного совета Гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. - Но не все. Например, буквально вчера нам пришел запрос на подбор жилья в Стамбуле. С одной стороны, появилась некая настороженность. С другой — не думаю, что она приведет к существенному слому тренда. А он заключается в том, что за прошлый год продажи в Турции жилья россиянам увеличились где-то на 700%.

Спрос на жилье со стороны самих турок за последний год упал, но в целом продажи выросли на 15% - за счет иностранцев, среди которых с апреля на первом месте — русские, которых не очень-то запугаешь хоть катаклизмами, хоть особенностями рынка.

Как поясняет Роман Вихлянцев, о своеобразии турецкого рынка недвижимости было известно и до землетрясения:

- В этой сфере там многое очень напоминает наши 90-е. Начать стройку, сдать объект — все сильно неформальное, надзорные органы выполняют чисто декоративные функции. Поэтому убедиться, что даже имеющиеся стандарты соблюдены, сложно. Все, как часто говорят в известном сериале, иншалла (если Аллах пожелает).

То есть при одних и тех же документах и годе постройки качество строительства может быть самым разным — от «сэкономили на всем, что сходу не заметно» до вполне себе хорошего.

- Если б я покупал там недвижимость себе, я бы сейчас смотрел по конкретному застройщику, что он уже построил и насколько эти здания оказались качественными, нет ли примеров, что «сложились», - говорит риэлтор.

Что теперь будет с ценами на квартиры в популярных туристических местах? Эксперты считают, что подешеветь они не должны. Во-первых, как уже сказано, иностранцы в Турции любят отдыхать и селиться в более западных провинциях, которые не задеты землетрясением. Во-вторых, если растут цены на стройматериалы - а в Турции они сейчас явно скакнут - не может дешеветь новое жилье. А значит, и вторичка тоже.

К тому же для россиян, иранцев и иракцев, которые составляют львиную долю покупателей турецкого жилья, главную роль играет возможность получить ВНЖ или гражданство через инвестиции. Страхи перед стихией тут вторичны.

Но можно ожидать, что рост цен хотя бы замедлится. Для сведения, в прошлом году жилье в Турции подорожало на 80%.

А тем временем агентства недвижимости готовятся к перетоку части «турецких» покупателей в «эмиратские». Спрос на жилье в ОАЭ со стороны россиян за последний год вырос почти на 300%, сейчас ожидается его увеличение примерно на треть.