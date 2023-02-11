В США вынесут приговор россиянке, пытавшейся убить своего двойника, чтобы жить по ее паспорту

Викторию Насырову несколько лет искала родная полиция, мировые спецслужбы, Интерпол Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Самая опасная русская», «коварная соблазнительница», «гламурная обольстительница» - такими эпитетами наделяла западная пресса уроженку Армавира Викторию Насырову. Несколько лет россиянку искала родная полиция, мировые спецслужбы, Интерпол. Возможно, ее причастность к убийству на родине так и не смогли бы доказать, если бы не совершенная ошибка.

СТРАСТНАЯ СОСЕДКА

Надя с детства мечтала уехать из Краснодара в Америку. И когда у девушки появился шанс перебрать в Штаты на учебу, она не преминула им воспользоваться. Смыслом всей жизни для Нади была ее мама Алла Алексеенко, которая в одиночку ее воспитывала. Мать и дочь созванивались каждый день, и во время одного разговора Алла упомянула новую соседку Вику, переехавшую в квартиру по соседству.

Вика была настоящей южной красавицей - статная, стройная, с выразительными чертами лица - большие светло-карие глаза, крупные губы.

С открытой и доверчивой Аллой Виктория быстро нашла общий язык. Она даже предложила женщине передать подарки для Нади во время скорой поездки в Штаты. Алексеенко и согласилась: передала норковую шубу и 6000 долларов. Только Вика не спешила с отъездом.

- Что-то я волнуюсь из-за этой шубы и денег, - взволнованно призналась Алла во время разговора с дочерью. - Кажется, Вика особо не спешит мне их возвращать.

Надя попыталась успокоить маму и попросила настойчиво потребовать от Виктории все вернуть. Алла выполнила просьбу дочки, совсем не ожидая, что соседка с покорностью овечки заявила, что принесет подарки вечером в субботу.

ПРЕСТУПНАЯ ЧИСТОТА

Утром в воскресенье, 5 октября, Надя занервничала. Она оборвала телефон, но мама так и не взяла трубку. На нее это было не похоже. Наконец девушка набрала номер Вики.

- Где моя мама?!

- Мы вчера выпили чаю и я ушла к себе.

- Хорошо, а мама-то моя где?!

- Алла уехала с какой-то подругой, вроде, в монастырь. Да чего ты переживаешь! Наверняка, телефон разрядился, вот и не отвечает.

Но Надя чувствовала: произошло что-то плохое. Девушка быстро проверила журнал телефонных звонков и последним человеком, кто звонил Алле, оказалась Вика - ровно в 23:00.

Надя (слева) с мамой Аллой Алексеенко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ситуация требовала личного присутствия, поэтому Надя спешно купила билет домой. Приехав в Краснодар, девушка первым делом обратилась в полицию и уже вместе со следователями отправилась к Вике. Но соседка была невозмутима и убедительна: ничего не знаю, ничего не видела.

При осмотре квартиры Аллы следователи были удивлены не обнаружив ни единого отпечатка на кухне. Она больше походила на стерильную операционную. Но с этой преступной «чистотой» из квартиры испарились семейные украшения и 52 тысячи долларов - сбережения от бабушки Нади.

СУМАСШЕДШАЯ АМЕРИКАНКА

Полиция поначалу считала, что Надя преувеличивает масштаб трагедии. Ну мало ли куда делась Алла. Девушку даже прозвали «сумасшедшей американкой». Она расклеивала по Краснодару и всему краю листовки, но все было тщетно.

Наконец Наде пришла в голову идея проверить записи уличных камер, которые и подтвердили ее опасения. Одна из них поймала машину Вики в 160 км от Краснодара утром 5 октября. На кадре отчетливо видно, что рядом с водителей, на переднем сидении находится Алексеенко.

В полиции к тому моменту эти записи уже были. Викторию вызвали на допрос, на котором она врала изо всех сил, убеждая, чтобы была в машине одна. Но после беседы женщину не арестовали, а отпустили под подписку о невыезде. И когда Викторию вызвали на допрос через несколько дней, ее след пропал.

ЛЮБОВНИЦА ПОЛИЦЕЙСКОГО

Поиски Виктории внутри страны не дали результатов. Она как сквозь землю провалилась. Поэтому на следующий год ее объявили в международный розыск. «Волосы темные, ниже плеч, выразительные черты лица, нос крупный с горбинкой, татуировка на спине в виде китайских иероглифов — в переводе «самая желанная», - говорилось в описании преступницы на сайте МВД в разделе «Внимание. Розыск».

Это уже потом следователи установят, что из России Виктория добралась до Мексики. Там она пересекла по поддельным документам границу со Штатами и в ноябре 2014 года осела в Бруклине. Бежать из России ей помогал краснодарский полицейский, с которым преступница закрутила роман.

«ЭТО ВАША МАМА»

А Надя тем временем продолжала поиски мамы, надеясь отыскать ее живой. В конце концов девушка обратилась напрямую к министру внутренних дел, который взял это дело на контроль.

В апреле 2015 года Наде позвонили: под Армавиром найдены обгоревшие женские останки. В полиции на опознании Надя долго отказалась верить, что это может быть ее мать, но...

«Я узнала свою маму по зубам, - в интервью CBS призналась девушка. - Мне дали две коробки и сказали: «Это ваша мама». Я не могла в это поверить. Все, что от нее осталось, — это череп и кости».

МОЯ ГОСПОЖА

В США уроженка Армавира Виктория Насырова обосновалась в русскоязычном районе Бруклина. Женщина вела жизнь праздную, публикуя красивые фотографии в соцсетях. Но любая праздность требовала денег. И женщина разработала целую схему обогащения.

Виктории помог сбежать любовник, работавший в полиции. Фото: interpol.int

Есть несколько версий, как именно Виктория «зарабатывала» себе на жизнь. Как рассказал глава следственной группы полиции Нью-Йорка Боб Бойс, своих жертв она находила на русскоязычных сайтах знакомств в Нью-Йорке. По данным частного детектива Германа Вайсберга, Насырова пользовалась сайтами, где знакомились поклонники БДСМ, представляясь «госпожой». В любом случае знакомство в реальности проходило по одному и тому же сценарию. Во время встречи она подмешивала кавалерам наркотики в еду или напиток и, когда жертва доходила до нужной кондиции, то Насырова обворовывала несостоявшегося жениха.

СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦЫ

Опасаясь, что рано или поздно на ее след выйдут, аферистка решила сменить личность. Выбор пал на 35-летнюю русскоязычную жительницу Квинса Ольгу Цвик. Кандидатура Ольги была идеальна - с Насыровой они были словно сестры-близняшки. Обе темноволосые, кареглазые, светлокожие с легким загаром.

28 августа 2016 года Виктория заявилась в гости к Цвик с чизкейком. Десерт по традиции был щедро приправлен сильнодействующим психотропным веществом. Ольга, съев кусочек, мгновенно почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

- Когда я очнулась, Виктория стояла у моей постели с тарелкой супа, - вспоминала Цвик. - Наверное, я его ела, не помню. Думаю, она отравила и суп, потому что чизкейк меня не взял.

Насырова рассчитывала на то, что от передозировки Цвик умрет, но Ольгу спас друг, который через два дня обнаружил ее без сознания и доставил в больницу. Все было обставлено так, будто Ольга сама решила покончить с собой: на полу спальни она лежала в красивом кружевном белье, а рядом валялись пустые пачки от психотропных.

После выписки из клиники Цвик, оказавшись дома, не нашла паспорта, разрешения на работу, кольца и другие ювелирных украшений. Единственным подозреваемым в этой истории была Виктория.

P.S.

После нападения на Ольгу Цвик через полгода на след Насыровой вышел Интерпол. В марте 2017 года ее задержали. Женщину отправили в самую строгую и одновременно жестокую тюрьму Райкерс, расположенную на одном из островов в окрестностях Нью-Йорка.

Полтора года назад суд Квинса предъявил Насыровой обвинения по 10 пунктам: нападение, кража со взломом, незаконное лишение свободы, покушение на убийство…

Сейчас Виктория не производит впечатления роковой искусительницы. Она сильно располнела, перестала следить за собой. Ей грозит до 25 лет тюремного заключения. Окончательный приговор суд огласит 21 марта.