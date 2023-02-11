Росгвардейцы на СВО спасли жизнь участникам ДТП

Бойцы Росгвардии стали свидетелями аварии в Донецкой Народной Республике. Они находились в непосредственной близости от автомобильной трассы М 14, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

Предупредив об аварии экстренные службы, военнослужащие Росгвардии поспешили на помощь к водителю поврежденного грузовика.

«Кабина машины была сильно деформирована. Инструктор медицинского пункта подразделения Росгвардии прапорщик Александр К. оказал первую помощь пострадавшему водителю: наложил жгут на травмированную ногу, перетянул артерию и ввел обезболивающее средство. За считанные минуты удалось остановить кровотечение», - рассказали в Росгвардии.

Только после оказания медицинской помощи росгвардейцы стали извлекать пострадавшего из машины. Им помогли прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС: они разжали смятое железо кабины.

«Один из водителей в тяжелом состоянии гражданин был отправлен в центральную районную больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Своевременная помощь росгвардейцев спасла ему жизнь», - уточнили в пресс-службе ведомства.