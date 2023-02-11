В Италии почтили память захороненных на ее территории российских дипломатов

В Риме нашли свое последнее пристанище 16 представителей министерства иностранных дел нашей страны. Фото: roma.mid.ru

10 февраля, в День дипломатического работника, сотрудники посольства России в Италии, ученики русской школы, представители других наших загранучреждений и служители Храма святой великомученицы Екатерины провели традиционную памятную церемонию, почтив память упокоенных в итальянской земле сотрудников русских дипмиссий.

Здесь, в Риме, нашли свое последнее пристанище 16 представителей министерства иностранных дел нашей страны. Все они похоронены на некатолическом кладбище «Тестаччо», расположенном у положья одной из ключевых достопримечательностей Вечного города — пирамиды Цестия. Этот некрополь был создан при папе Пие VII в 1821 году, первоначально — для протестантов, которых, согласно догматам, не разрешалось хоронить рядом с католиками. В дальнейшем тут появились могилы православных, англикан, атеистов, а также известных людей, придерживавшихся «альтернативных традиционным» устоев общества. Так, именно сюда был перенесен прах основателя Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши, кремированного и поспешно захороненного фашистами, вопреки его воле, на «Кампо Верано».

На «Тестаччо» есть целая «русская аллея», на которой стоят надгробья художника Карла Брюллова, княжны Марии Оболенской, послов императорской России Николая Муравьева, занимавшего этот пост в 1905-08 годах, и Анатолия Крупенского (1912-15 гг).

И благодаря усилиям посольства России и «Русского Дома» в Риме этим памятникам не грозит запустение - при участии дипломатов проводятся регулярные работы по уходу за ними и реставрации. Раз в два года мрамор надгробий очищают от неизбежной в местном климате плесени и грязи, обновляют тиснение надписей, при необходимости — укрепляют декоративные элементы. Последний такой цикл процедур был завершен в декабре 2022 года.

Отрадно, что, в отличие от соседней Франции, где администрация города Сент-Женевьев-де-Буа внезапно отказалась принимать оплату за истекшие концессии более чем двадцати русских захоронений, в Италии проблем с местными властями не возникает.

Присутствовавшая на церемонии новая директор кладбища «Тестаччо» Ивонн Мазурек заверила, что администрация комплекса не будет чинить подобных нелепых препятствий, а сотрудники местного «ритуала» всегда будут готовы содействовать уходу за могилами наших соотечественников.

- Без дипломатии культуры мир не сохранить. Последнее пристанище должно быть нейтральным. Это место для философских раздумий, встречи и тихого общения, - уверена она.

Аналогичное традиционное мероприятие 10 февраля было проведено и в Генуе — на монументальном кладбище Стальено. Сотрудники и члены семей Генерального консульства России возложили цветы к могилам российских дипломатов, а также к надгробью Героя СССР и Италии, участника итальянского антифашистского сопротивления Ф.А.Полетаева.