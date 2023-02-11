Геннадий Зюганов: в понедельник начнутся встречи Владимира Путина с лидерами думских фракций

Геннадий Зюганов. Фото: сайт КПРФ
… - Геннадий Андреевич, значит, определена дата Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию - 21 февраля. А перед этим Владимир Владимирович решил встретиться с лидерами думских фракций. Это впервые такое, да? Можете это подтвердить или опровергнуть?
- Ну, не впервые, в принципе, это традиционные встречи, которые в начале года президент всегда проводит.
Я с ним в новогодние каникулы подробно обсуждал эту тему и говорил, что давно назрела такая встреча. И ещё сказал - желательно, чтобы она носила индивидуальный характер.
- То есть, с каждым лидером - в отдельности. Так?
- Да.
- А вам дату уже назначили? Я никому не скажу, скажите мне, когда вы встречаетесь?
- С понедельника начнутся встречи и пройдут они в течение трех дней.
- Опять с Зюганова начнут или это неважно?
- У нас есть традиция, которой строго придерживаются в Думе. И на всех встречах этот порядок соблюдается.
- Значит, с Зюганова.
- Я не знаю, как они там определят, но порядок встреч соблюдается, и президент вообще его поддерживает.
- Сколько времени вам потребуется на встречу с Путиным?
- Кстати, в этом плане он ведет встречи, надо отдать должное, абсолютно демократически.
- То есть, вы можете говорить и час, и два…
- И это правильно.
Потому что накопились проблемы и немало вопросов, требуется максимальная мобилизация общества и его сплоченность.
Речь идет о необходимости Победы над нацистско-фашистской сворой, которая захватила власть на Украине, которую всячески подкармливается и поощряется американцами, натовцами. А те, в свою очередь, по сути дела, объявили нам большую войну. Она вначале были холодная, потом стала теплая, потом гибридная.
Теперь ведут борьбу полномасштабную - с применением всех систем вооружения, кроме ядерного.
И ещё… Когда речь идет о мобилизации, надо понимать, что необходимо мобилизовывать все ресурсы для Победы. А Победу могут обеспечить только сплоченные и коллективные действия.
Когда Гитлер захватил всю континентальную Европу, подчинил себе все корабли, все институты, все заводы, все железо – 300 миллионов под свои знамена собрал.
Сталину стало ясно – надо максимально сколачивать противоположный блок. Тогда договорились и с Рузвельтом, и с Черчиллем, сумели парализовать Японию и Турцию, чтобы они не влазили, и так мы обеспечили ту Победу, которой сейчас гордимся.
Вот сейчас нашей цивилизации, миру брошен, может, самый опасный вызов, который был за последнее столетие. Нам надо с этим справиться.
Поэтому, мы подготовили целый ряд конкретных предложений.
- Для встречи с президентом.
- Да. Мы считаем, что надо максимально сконцентрировать ресурсы в области военно-промышленного комплекса.
Я посмотрел, около полутора десятков заводов начинают приватизировать, значит - разрушать.
Какой частник может определить успех совместной операции? Он не в состоянии беречь государственные секреты, не в состоянии осуществить строго - заказ государства, в том числе, и оборонный.
Продовольственная безопасность. Вроде более 150 миллионов тонн зерна в прошлом году собрали, а ни в одном магазине, ни в одной лавке ни на копейку не подешевел хлеб. А граждане уже несколько лет теряют свои доходы.
Полстраны живет на 20 тысяч рублей в месяц и менее. Коммуналка прет. (Речь о коммунальных платежах. - А.Г.) Это совершенно недопустимо…
Короче говоря, на встрече с главой государства требуется не просто консультация, а - обсуждение проблем, корректировка законодательной деятельности…
- Тогда мы ждём новостей.
- Нет, этого мало. Ты должен сказать, что мы отмечаем 30-летие нашей партии…
- 14-го.
- Нет, уже неделю - у нас выставка была в Думе, прекрасная экспозиция. Выступали мои соратники – Афонин и Новиков - с трибуны нижней палаты парламента.
Более того, мы провели встречи во всех организациях, есть мое обращение, оно сопровождено интересным зрительным рядом.
У нас 14-го будет Всероссийское открытое партсобрание.
- А 15-го на Радио «Комсомольская правда» - программа «Партийная среда».
- Так что готовьтесь, готовьтесь… Конечно, конечно.
- Тогда болеем за вас, держим кулаки.
- У нас в Колонном Зале будет большой вечер. Я уверен, он тебе очень понравится. 17-го...
- А на «Партийную среду» вы придете или кто-то еще?
- Посмотрим, может быть, целой командой привалим. Давай. Удачи.
- Обнимаю. Спасибо огромное.