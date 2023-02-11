Геннадий Зюганов: в понедельник начнутся встречи Владимира Путина с лидерами думских фракций

Геннадий Зюганов. Фото: сайт КПРФ

… - Геннадий Андреевич, значит, определена дата Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию - 21 февраля. А перед этим Владимир Владимирович решил встретиться с лидерами думских фракций. Это впервые такое, да? Можете это подтвердить или опровергнуть?

- Ну, не впервые, в принципе, это традиционные встречи, которые в начале года президент всегда проводит.

Я с ним в новогодние каникулы подробно обсуждал эту тему и говорил, что давно назрела такая встреча. И ещё сказал - желательно, чтобы она носила индивидуальный характер.

- То есть, с каждым лидером - в отдельности. Так?

- Да.

- А вам дату уже назначили? Я никому не скажу, скажите мне, когда вы встречаетесь?

- С понедельника начнутся встречи и пройдут они в течение трех дней.

- Опять с Зюганова начнут или это неважно?

- У нас есть традиция, которой строго придерживаются в Думе. И на всех встречах этот порядок соблюдается.

- Значит, с Зюганова.

- Я не знаю, как они там определят, но порядок встреч соблюдается, и президент вообще его поддерживает.

- Сколько времени вам потребуется на встречу с Путиным?

- Кстати, в этом плане он ведет встречи, надо отдать должное, абсолютно демократически.

- То есть, вы можете говорить и час, и два…

- И это правильно.

Потому что накопились проблемы и немало вопросов, требуется максимальная мобилизация общества и его сплоченность.

Речь идет о необходимости Победы над нацистско-фашистской сворой, которая захватила власть на Украине, которую всячески подкармливается и поощряется американцами, натовцами. А те, в свою очередь, по сути дела, объявили нам большую войну. Она вначале были холодная, потом стала теплая, потом гибридная.

Теперь ведут борьбу полномасштабную - с применением всех систем вооружения, кроме ядерного.

И ещё… Когда речь идет о мобилизации, надо понимать, что необходимо мобилизовывать все ресурсы для Победы. А Победу могут обеспечить только сплоченные и коллективные действия.

Когда Гитлер захватил всю континентальную Европу, подчинил себе все корабли, все институты, все заводы, все железо – 300 миллионов под свои знамена собрал.

Сталину стало ясно – надо максимально сколачивать противоположный блок. Тогда договорились и с Рузвельтом, и с Черчиллем, сумели парализовать Японию и Турцию, чтобы они не влазили, и так мы обеспечили ту Победу, которой сейчас гордимся.

Вот сейчас нашей цивилизации, миру брошен, может, самый опасный вызов, который был за последнее столетие. Нам надо с этим справиться.

Поэтому, мы подготовили целый ряд конкретных предложений.

- Для встречи с президентом.

- Да. Мы считаем, что надо максимально сконцентрировать ресурсы в области военно-промышленного комплекса.

Я посмотрел, около полутора десятков заводов начинают приватизировать, значит - разрушать.

Какой частник может определить успех совместной операции? Он не в состоянии беречь государственные секреты, не в состоянии осуществить строго - заказ государства, в том числе, и оборонный.

Продовольственная безопасность. Вроде более 150 миллионов тонн зерна в прошлом году собрали, а ни в одном магазине, ни в одной лавке ни на копейку не подешевел хлеб. А граждане уже несколько лет теряют свои доходы.

Полстраны живет на 20 тысяч рублей в месяц и менее. Коммуналка прет. (Речь о коммунальных платежах. - А.Г.) Это совершенно недопустимо…

Короче говоря, на встрече с главой государства требуется не просто консультация, а - обсуждение проблем, корректировка законодательной деятельности…

- Тогда мы ждём новостей.

- Нет, этого мало. Ты должен сказать, что мы отмечаем 30-летие нашей партии…

- 14-го.

- Нет, уже неделю - у нас выставка была в Думе, прекрасная экспозиция. Выступали мои соратники – Афонин и Новиков - с трибуны нижней палаты парламента.

Более того, мы провели встречи во всех организациях, есть мое обращение, оно сопровождено интересным зрительным рядом.

У нас 14-го будет Всероссийское открытое партсобрание.

- А 15-го на Радио «Комсомольская правда» - программа «Партийная среда».

- Так что готовьтесь, готовьтесь… Конечно, конечно.

- Тогда болеем за вас, держим кулаки.

- У нас в Колонном Зале будет большой вечер. Я уверен, он тебе очень понравится. 17-го...

- А на «Партийную среду» вы придете или кто-то еще?

- Посмотрим, может быть, целой командой привалим. Давай. Удачи.

- Обнимаю. Спасибо огромное.