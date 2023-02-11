Украинизация добралась и до хлеба Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинизация победительно дошла и до Одессы, в которой продолжается и по сию пору. Вернее, до Одесы, как ее называют теперь победившие на Украине майдауны. Поскольку это Одесса была "жемчужиной у моря", а Одеса все больше скатывается до уровня хутора на месте Хаджибеевки, где свою волю населению диктуют селюки-победители. Они с гоготом и гыканьем снесли памятник Екатерине Второй и ее соратникам, а теперь добрались и до хлеба. Вернее, до хлiба.

До недавнего времени у одесситов, пардон, одесцев, кроме традиционной "паляныци" был популярен еще и батон "Потемкинский". Но это ведь непорядок. Императрицу снесли, Фигуру Потемкина, который был в этой же скульптурной композиции, постигла та же участь. А хлiб остался нетронутым? Непорядок – решили незалежники и быстренько переименовали батон "Потемкинский" в такой же батон, но теперь уже с новым названием "Гетманский". Рецептура, по слухам, осталась та же.

Но если эти селюки подумали, что таким способом "решили проблему", то стоит, наверное, их разочаровать. Ведь Григорий Александрович Потемкин был не только первым главноначальствующим Черноморским флотом и его создателем, генерал-фельдмаршалом и Светлейшим князем, генерал-губернатором Новороссийского края, но и … (барабанная дробь!) Великим гетманом Екатеринославских и Черноморского казачьих войск, присовокупив к остальным этот свой титул в 1790-м году. То есть получилось так, что "гетманский" не противопоставляется "Потемкинскому", а лишь дополняет его некоторыми нюансами. Надо было называть "Президентским" или "Атаманским", например. Ни тем, ни другим Потемкин ведь не был.

Но сколько еще трудов предстоит одесским хлебопекам и местным властям, даже просто представить себе этот объем работы тяжело. Ведь впереди переименование батона "Дюковского", названного так в честь соратника императрицы генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье, в просторечии получившего прозвище Люк в еще дореволюционной Одессе. Не в домайданной, а в дореволюционной до 1917-го.

Но нашлись у батона и защитники Фото: СОЦСЕТИ

А что насчет батона "Воронцовский"? Какое у него будущее, если Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов, не просто генерал-губернатор тех же земель, но еще и генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, камергер, да еще и командир русского оккупационного корпуса во Франции, то есть явный антиевросоюзовец!

А есть еще ведь и "Ланжероновский" батон – и все знают, что назван он так не в честь приморской части Одессы, а в честь героя войны с Наполеоном, самого бывшего французского эмигранта (сбежал из тогдашнего Евросоюза, вот ведь какой!) генерала от инфантерии русской армии графа Александра Федоровича Ланжерона. Кстати, тоже генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. И это та самая часть города Одессы названа в его честь.

Совершенно невозможно здесь какое бы то ни было двоемыслие, поскольку на пакетах с хлебом напечатаны и портреты всех этих исторических деятелей.

То есть работы впереди - непочатой край. Даже если сам хлеб исчезнет, они все равно не перестанут заниматься своей увлекательной работой. А если учесть, что еще памятники Воронцову и Дюку стоят пока нетронутые, то вообще… А если еще и Ланжерон переименовывать… Хватит ли сил у одесцев? У одесситов бы хватило, но они бы такой чушью не занимались.

P.S. Как гармонично на фоне этих и других новостей с Украины смотрится известие о том, что Украина вышла из Соглашения СНГ о лечении психиатрических расстройств.