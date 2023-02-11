Кем стали внуки Валерия Золотухина: регент в монастыре, юрист и актриса

Слева направо: Алексей, Татьяна, их отец Денис Золотухин, Мария и Никон Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария закончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина и теперь работает в его театре «Сатирикон». Минувшим летом вышел спектакль «Гроза» в постановке Константина Аркадьевича. У Маши там главная роль - Катерины. Константин Райкин пришел на премьеру «Праведника» поддержать любимую ученицу.

Роль в фильме «Праведник» - это её дебют в кино. Режиссер Сергей Урсуляк увидел Машу Золотухину в дипломном спектакле театральной школы, где она играла Елизавету в трагедии Шиллера «Мария Стюарт». И сразу же пригласил в свой фильм.

Скромная, воспитанная продолжательница известной театральной семьи пришла не премьеру с родителями, братьями и сестрами. Она выросла в многодетной семье священника Дениса Золотухина (сына актеров Валерия Золотухина и Нины Шацкой). Фильм всему семейству понравился.

- Семья у нас дружная, мы радуемся успеху каждого, - рассказала KP.RU Алла Золотухина, мама Марии. - В подростковом возрасте Маша училась в художественной школе. У нее были планы продолжить образование в этом направлении, но в приоритете все-таки был театральный вуз. И она поступила на бюджетное место в Школу сценических искусств Константина Райкина. С кем готовилась к поступлению? Самостоятельно. И вместе с отцом – с Денисом (когда-то он учился во ВГИКе на режиссерском факультете, но бросил творческий вуз и ушел в духовную семинарию - Ред.). Готовиться к поступлению под руководством своей бабушки (актрисы Нины Шацкой) Маша стеснялась. Нине Сергеевне мы сообщили только, когда она поступила. Ну а дальше ее наставниками стали педагоги Школы, и, конечно, Константин Райкин, а теперь и Сергей Урсуляк. Всем мы очень благодарны.

Алла скромно не говорит о своей роли в воспитании детей. Но значительная часть их успехов - это её заслуга, она целиком посвятила себя детям.

На первом курсе духовной семинарии Денис познакомился с девушкой из простой семьи, которая работала в столовой учебного заведения. Влюбился в нее и решил жениться, чем вызвал негодование у своих знаменитых родителей. Его выбор восприняли поначалу в штыки, но жизнь показала, что выбор был идеальный. 53-летний сын Валерия Золотухина служит священником в подмосковном приходе. У них с матушкой Аллой шестеро детей.

Старшая дочь Ольга служит регентом в Покровском женском монастыре. Средняя Татьяна решила стать юристом. Сын Алексей – будущий врач-педиатр. Никон после школы пошел служить в армию, недавно демобилизовался и собирается в этом году поступать в институт. Маша, как мы уже знаем, - успешная актриса. Ну а младшая дочь еще учится в школе.