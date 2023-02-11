Минобороны России сообщило о точном массированном ударе в зоне СВО

Цели массированного удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В Минобороны подвели итоги массированного удара высокоточным оружием большой дальности, что был нанесен 10 февраля Вооруженными силами России с воздуха, земли и моря.

По данным Минобороны удары наносились по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, в том числе и беспилотными летательными аппаратами.

«Цели массированного удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил журналистам данные о потерях личного состава ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 120, на Донецком свыше 140, на Южно-Донецком более 95.

Кроме наемников киевского режима наши подразделения силами артиллерии и тяжелых огнеметов по всей линии соприкосновения сожгли: восемь складов с боеприпасами, две артиллерийские системы М777 (США), самоходную гаубицу «Krab» (Польша), артиллерийскую систему М109 «Paladin» (США), радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-50, а также десятки танков, бронемашин и гаубиц.

Также нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: радиолокационной станции наведения зенитного ракетного комплекса «С-300», радиолокационной станции обнаружения воздушных целей 35Д6, 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах.

Силам противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

384 - самолета.

207 - вертолетов.

3088 - беспилотных летательных аппаратов.

403 - зенитных ракетных комплекса.

7826 - танков и других боевых бронированных машин.

1015 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4061 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8326 - единиц специальной военной автомобильной техники.