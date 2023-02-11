Несколько предложений для нашей Госдумы

Барбару Брыльску хотят «стереть» из «Иронии судьбы». Фото: кадр из фильма

Недавно подумал в столовке, в углу доедая обед -

А что, если нам остановки покрасить в оранжевый цвет?..

А если назло предрассудкам (не надо ходить далеко)

На «Киевской» всем проституткам за вредность давать молоко?..

А если нам сделать наколку «прощай, прокурор!» на груди

Кокорину, скажем, и Волку из мультика «Ну, погоди!»?

Ещё есть идея. А если уже запретить, наконец,

Кататься по офису в кресле, руками гребя как пловец?

Ау, депутаты, не спите! О, сколько в России глубин!

(И сделайте, чтобы в «Магните» все кассы работали, блин).

Чтоб Женя не корчил нам рожи. Чтоб в ванну не лез Ипполит.

Как мало проделано, Боже! Как много ещё предстоит!

Сплошные враги на экране. А что, если взять нейросеть

И Лию в «Служебном романе» тоже, как Брыльску, стереть?

Чтоб в праздники шёл по «России» любимый «Служебный роман»,

Но с этой поры вместо Лии был Басков или Билан.

Ох, братцы, как много на свете реально серьёзных идей!..

Да как бутербродов в буфете. И в промтоварах гвоздей.

Возьмите, вон, центр «Москва-Сити». Приличный вполне интерьер.

А вы что-нибудь запретите!.. В фойе танцевать, например.

Пускай ваш доверенный пристав, смотрящий за сферой такси,

Обяжет в дороге таксистов слушать концерт Дебюсси.

И вот что, введите налоги в дождливые дни на грейпфрут!..

А школы, больницы, дороги - они, как всегда, подождут.