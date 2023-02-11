Несколько предложений для нашей Госдумы

Барбару Брыльску хотят «стереть» из «Иронии судьбы». Фото: кадр из фильма
Недавно подумал в столовке, в углу доедая обед -
А что, если нам остановки покрасить в оранжевый цвет?..
А если назло предрассудкам (не надо ходить далеко)
На «Киевской» всем проституткам за вредность давать молоко?..
А если нам сделать наколку «прощай, прокурор!» на груди
Кокорину, скажем, и Волку из мультика «Ну, погоди!»?
Ещё есть идея. А если уже запретить, наконец,
Кататься по офису в кресле, руками гребя как пловец?
Ау, депутаты, не спите! О, сколько в России глубин!
(И сделайте, чтобы в «Магните» все кассы работали, блин).
Чтоб Женя не корчил нам рожи. Чтоб в ванну не лез Ипполит.
Как мало проделано, Боже! Как много ещё предстоит!
Сплошные враги на экране. А что, если взять нейросеть
И Лию в «Служебном романе» тоже, как Брыльску, стереть?
Чтоб в праздники шёл по «России» любимый «Служебный роман»,
Но с этой поры вместо Лии был Басков или Билан.
Ох, братцы, как много на свете реально серьёзных идей!..
Да как бутербродов в буфете. И в промтоварах гвоздей.
Возьмите, вон, центр «Москва-Сити». Приличный вполне интерьер.
А вы что-нибудь запретите!.. В фойе танцевать, например.
Пускай ваш доверенный пристав, смотрящий за сферой такси,
Обяжет в дороге таксистов слушать концерт Дебюсси.
И вот что, введите налоги в дождливые дни на грейпфрут!..
А школы, больницы, дороги - они, как всегда, подождут.