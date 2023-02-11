Посольство России в Италии отреагировало на отмену концертов Дениса Мацуева в Брешии и Бергамо после жалобы посла Украины

В Брешии и Бергамо отменили концерты Дениса Мацуева по требованию украинского посла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный российский пианист Денис Мацуев должен был стать одной из «золотых нот» 60-го Международного фортепианного фестиваля, который пройдет в Брешии и Бергамо с 22 апреля по 16 июня. Но этим планам как самого мэтра, так и организаторов мероприятия теперь не суждено сбыться.

Виной тому — письмо, направленное 3 февраля послом Украины в Италии Ярославом Мельником мэру Бергамо Джорджио Гори и мэру Брешии Эмилио Дель Боно, в котором украинский представитель попросил отменить концерты россиянина 24 и 27 мая. Видимо, по мнению переквалифицировавшегося в театральные критики и цензоры дипломата, присутствие пианиста на итальянской земле и исполняемые им произведения принесут невыносимые страдания украинскому народу.

Мацуев, уверен посол, является «неуместной» персоной как сторонник Владимира Путина, член Совета по русской культуре, к тому же в 2014 году подписавший письмо в поддержку присоединения Крыма к России.

В администрации двух городов, к слову объявленных «культурными столицами Италии 2023 года», поначалу пытались «оправдаться» перем Мельником, подчеркнув, что приглашение российского пианиста «не отменяет поддержку дела украинского народа» и что, по их убеждению, «культура, как носитель ценностей человечности и красоты, должна иметь возможность пользоваться свободой выражения, не обусловленной конфликтами в сфере политики». Но в итоге все равно пошли на поводу у Киева и выполнили «настойчивую просьбу».

Надо сказать, что столь неоднозначное решение вызвало сарказм в ряде ведущих итальянских СМИ. «Украинское посольство требует, Брешия и Бергамо исполняют: никакого концерта для российского пианиста Мацуева», - гласит заголовок «Il Fatto Quotidiano».

Обратили внимание на абсолютно необоснованное притеснение артиста и в российском посольстве в Италии. В диппредставительстве, в частности, напомнили о том, как весной 2020 г. мэры Брешии и Бергамо «с благодарностью принимали помощь российской военно-гуманитарной миссии в борьбе с распространением коронавируса». Тогда, как отмечают дипломаты, «политический профиль» этой помощи не был помехой для Италии.

«Возникает невольный вопрос: будет ли и впредь посольство Украины в Италии выступать в роли цензора итальянских театров и концертных площадок? Или есть надежда, что Италии в этой сфере все-таки удастся отстоять свой суверенитет?» – написали в официальном телеграм-канале посольстве.