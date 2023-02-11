Как избежать ошибок при работе на маркетплейсах: ПСБ провел онлайн-трек для бизнесменов

На Российском форуме по финансовой грамотности, который уже в третий раз проводит ПСБ, состоялся образовательный онлайн-трек для малого и среднего бизнеса.

Представители ПСБ и игроки сектора обсудили развитие и поддержку бизнеса в новых условиях. В дискуссии приняли участие успешные бизнесмены, открывшие собственное дело.

Развитие частного предпринимательства - необходимое условие для процветания любой страны. На протяжении последних лет правительство внедряет для малого и среднего бизнеса всесторонние меры поддержки, в том числе государственные программы льготного кредитования. ПСБ активно участвует практически во всех программах поддержки предпринимательства. Одновременно банк помогает своим клиентам выходить и расширять свою деятельность на маркетплейсах. По статистике банка, 90% продавцов увеличили свои продажи с помощью вывода товара на маркетплейсы, а для 55% - торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж.

Рынок интернет-торговли растет в России с каждым годом.

Ежегодно на маркетплейсах регистрируется более 118 тысяч новых продавцов и более 76 тысяч интернет-магазинов. В то же время новички зачастую совершают ошибки при работе на маркетплейсах, и ПСБ помогает их избежать, тем самым, способствуя увеличению продаж своих клиентов.

В ходе онлайн-трека представители ПСБ рассказали о платежных решениях для бизнеса, которые предоставляет банк, о нововведениях и особенностях налогового законодательства в России, возможностях перехода малых и средних предприятий на «цифру».

Участники трека также узнали о еще одной программе социальной поддержки - Курс малого бизнеса (КМБ). Она ориентирована на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей. Этот образовательный проект помогает военным в отставке и их семьям самореализоваться через предпринимательство. В онлайн-треке приняли участие двое из выпускников КМБ: основатель бизнеса по доставке готовых блюд в Москве и владелец кондитерской и онлайн-ателье.