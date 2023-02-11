"Фактор Саакашвили" опять не сработал: как Грузию пытаются заставить открыть "второй фронт" против России

Попытки буквально втащить Тбилиси в российско-украинский конфликт не прекращаются и по сию пору. Фото: REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что попытки буквально втащить Тбилиси в российско-украинский конфликт не прекращаются и по сию пору. Но Тбилиси не намерен заниматься самоуничтожением. Особенно, когда дела у правительства республики начали идти на лад.

- Благодаря работе нашего правительства, в прошлом году в Грузии зафиксирован рост экономики в 10,1%, и это на фоне рецессии во всем мире и малопрогнозируемой ситуации, – объяснил он происходящее. – Главное же, мы сумели избежать втягивания страны в боевые действия. Вызывают сожаление продолжающиеся попытки вовлечь Грузию в военные действия. Мы слышим заявления представителей украинских властей на эту тему, цель которых – открыть у нас "второй фронт".

И надо сказать, что Гарибашвили не погрешил против истины. С антигрузинскими заявлениями выступил целый фронт украинских высокопоставленных деятелей – президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, советник Ермака Михаил Подоляк, омбудсмен Дмитрий Лубинец, МИД страны во главе с министром Дмитро Кулебой. Которые все, как один, требовали от Тбилисского суда, где рассматривалось ходатайство защиты Саакашвили об освобождении его из-под стражи по медицинским показателям, освободить экс-президента и "гражданина Украины" Мишу и грозили всяческими карами, если суд не пойдет навстречу их заявлениям. Даже Верховная рада Украины приняла специальное постановление по этому поводу.

- Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть, - сверхнагло заявил Зеленский, которому самому свои грехи не смыть ничем и никогда.

А глава "Штаба по освобождению Михаила Саакашвили", организованного оппозиционной ныне партией Саакашвили "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе заявил о подготовке сторонников экс-президента Грузии к уличным боям в Тбилиси.

- Если власти не хотят войны на улицах, то должны положительно решить вопрос Саакашвили, - объявил он и подтвердил. - Да, это – угроза.

У Саакашвили, по его словам, очень большая и сильная армия сторонников, которая монолитна и верна ему". А депутат от оппозиции Губаз Саникидзе рассказал, что "к войне против нынешней власти готовятся многие", и он даже рассчитывает на помощь "нескольких тысяч" грузин, воюющих ныне за ВСУ.

- На второй день они будут здесь, с нами, и мы поступим с вами так, как поступает Украина с коллаборационистами, – пригрозил Саникидзе.

Суд в Тбилиси на все эти ультиматумы не пошел и постановил продолжить лечение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесщины Саакашвили в клинике "Вивамед". Произошло это еще 6-го февраля, но ни уличные бои в Тбилиси не начались за почти неделю, прошедшую с того дня, ни грузинские наемники почему-то не вернулись с Украины бороться за честь и жизнь "гражданина Украины Михеила". Наверное, Зеленский не отпустил их с фронта, или Залужный послал в самое пекло боев.

Примечательно, что одной из главных угроз для Тбилиси все эти и многие другие деятели в случае, если суд не освободил бы Саакашвили, называли остановку на пути Грузии в Евросоюз или даже санкции со стороны ЕС в отношении Тбилиси.

- Освобождение Михаила Саакашвили для получения медицинской помощи за границей было бы лучшим решением для европейского будущего Грузии, - относительно мягко намекнул министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

- Сейчас Саакашвили – больше, чем человек, чем президент, чем одна личность. Происходит издевательство над Западом. То, что они делают с Саакашвили – это издевательство над всем цивилизованным миром. Это словами не опишешь, они его медленно убивают, – гораздо более резко заявил известный украинский телеведущий и экс-российский провокатор Савик Шустер и поделился своей главной головной болью. - Раньше я думал, что если Байден стукнет по столу, то премьер-министр Грузии и остальные послушаются. Но сейчас это надо уже поднимать на уровень G7, Большой семёрки. Надо вводить против Грузии санкции, угрожать. Потому что это издевательство над человечеством.

Другой повод, за что Грузии грозят санкциями, причем, уже сам Евросоюз – это возобновление прямого авиасообщения России с Грузией, прекращенное Россией в 2019-м году. Евросоюз, который сам торгует с Россией на миллиарды долларов, выступает категорически против того, чтобы грузины могли навестить своих родственников в России и наоборот, не говоря уже о туристах.

Не удалось поставить Тбилиси враскорячку через Саакашвили, так Европа готовит подход с другого направления. Но Грузия выдерживает достаточно жесткий нейтралитет. И не из-за каких-то эмоциональных симпатий и антипатий, а в силу сугубо рациональных побуждений.

- У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных и до ста танков и так далее. Конечно, мы располагаем определенным ресурсом усложнить жизнь России, но в итоге это будет за счет уничтожения Грузии. И если кто-то хочет открытия "второго фронта", то мы заинтересованы не допустить уничтожения страны, - объяснил ситуацию председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. - В очень важных сферах Америка продолжает торговать с Россией, также поступают и страны Евросоюза. Сами признают, что ежедневно перечисляют России миллиард евро. Как и все международные субъекты, мы защищаем интересы нашего государства и народа, так и продолжим делать. Поэтому упреки в адрес Грузии абсолютно несправедливы.

А с другой стороны, стоит признать, что привлекательность Евросоюза за последние месяцы, мягко говоря, весьма сильно поблекла.