Полина Агуреева: «В спектакле «Живые и мертвые» нет и не может быть актеров, которым «стыдно быть русскими»»

Актриса Полина Агуреева Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сцене Московского Театра им. Гоголя вышел спектакль «Живые и мертвые». Премьера приурочена к 80-летию Сталинградской битвы - «событию огромной исторической важности и грандиозности, за которым стоит жизнь ЧЕЛОВЕКА. Осмыслить это сегодня, быть может, важнее, чем в прежние десятилетия…», - написала Полина Агуреева в анонсе. Она режиссер и автор инсценировки.

Спектакль про любовь к родине - большая редкость в современном театре. Считается, «неформат». Однако на «Живые и мертвые» все билеты были проданы. Несмотря на почти отсутствие рекламы, анонсов, афиш. Возможно, интерес вызвали имена известных артистов: Николая Чиндяйкина, Алексея Верткова, Максима Литовченко, Фёдора Малышева, Ильи Шакунова… Участие в спектакле ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Но, почти нет сомнений, не только этим объясняется зрительский успех. Оказалось, что осмысление военной реальности в её величии, в её нелепостях и противоречиях не такой уже «неформат»…

Одним показом дело не ограничится. Спектакль «Живые и мертвые» будет идти 2 раза в месяц на той же сцене Театра им.Гоголя, ближайший — 13 марта.

Еще до его выхода «прогрессивная театральная общественность» Агурееву осудила… Мол, как посмела выпускать спектакль о Сталинграде на сцене «уничтоженного» Гоголь-центра. Авторы электронной версии журнала «Театр» вспомнили, что названием одной из последних премьер Центра была строчка из стихотворения поэта-фронтовика Юрия Левитанского «Я не участвую в войне»…». И, по их логике, ставить на той же сцене спектакль про Сталинград неуместно. И вообще патриотической темы не надо касаться сегодня...

События последнего года разделило и без того не сильно дружную творческую интеллигенцию на два непримиримых лагеря – на тех, кто поддержал СВО и тех, кто уехал. На либералов и патриотов. И те, и другие нередко яростны в своих действиях и словах.

KP.RU поговорил с Полиной Агуреевой о спектакле, о Сталинграде, о Донбассе, куда актриса ездила не один раз, и о многом другом, что сегодня появляется в новостной повестке.

- Вы родились в Волгограде и поэтому история Сталинградской битвы вас эмоционально так трогает?

- Я там родилась, а выросла в Москве. Но Мамаев курган для меня, конечно, место святое. В романе Константина Симонова с документальной точностью показана военная реальность, например, сюжет, как наши солдаты ждут соединения 111-й дивизии и 62-й армии, чтобы замкнуть кольцо окружения. Когда мы репетировали спектакль, мы летали в Волгоград. Представьте себе, на Мамаевом кургане я увидела строчку, прочерченную кем-то из защитников: «Я из 62-й». Простые слова, которые для меня стали очень понятными и близкими. Они трогают до слез. Мы сжились с этим материалом. И что бы кто ни говорил сегодня, такие же эмоции – до слез - испытывают очень многие, побывавшие там. Огромная очередь к Вечному огню говорит о многом.

- Но есть и другие, кто вас осудил за то, что на бывшей сцене (либерального) Гоголь-центра вы показали патриотический спектакль.

- До нас в Театре Гоголя (после закрытия Центра вернулось прежнее название – Ред.) проходил поэтический вечер. Актеры, участвовавшие в нем, подверглись обструкции со стороны своих коллег из Гоголь-центра. Нетерпимость и злоба на них обрушилась из соцсетей! Как к этому относиться? Такая реакция обесценивает, прежде всего, сам Гоголь-центр, который лично мне был небезынтересен. Ненависть, нетерпимость не должны иметь отношения к творчеству.

Что касается спектакля Гоголь-центра «Я не участвую в войне…», тут вообще интересная история получилась. Название спектакля – это, действительно, первая строчка стихотворения поэта-фронтовика Юрия Левитанского. Стихотворение как раз о том, что он «участвовал в войне», и о том, что это невозможно и нельзя забыть. И следующая строчка этого стихотворения - «Война участвует во мне…».

Более того, поэт со второго курса института добровольцем ушёл на фронт. Был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». То есть стихотворение имеет совершенно другой — противоположный — смысл, чем тот, который пытаются вложить в его первую строчку.

Вообще это удивительная способность так называемой либеральной интеллигенции вырывать из контекста и передергивать смыслы. Такое… наперсточничество.

- Насколько я знаю, вы будете показывать свой спектакль еще?

- Директор Театра им. Гоголя Александр Бочарников и художественный руководитель Антон Яковлев предложили нам свою сцену. Мы будем играть наш спектакль на этой площадке 2 раза в месяц, следующий будет 13 марта.

Мне очень приятно, что Юрий Абрамович Башмет поверил в нас. Музыканты его оркестра встроены в спектакль, как полноценные действующие лица. У нас получился диалог слова и музыки, хочется надеяться, что зрители почувствуют это.

Мне нравилась атмосфера во время репетиций нашего спектакля: у нас мужской коллектив плюс три женщины, включая меня. Я благодарна коллегам, что они отнеслись ко мне как к режиссеру с огромным доверием, но главное - мы совпали мировоззренчески.

В этом спектакле нет и не может быть актеров, которым «стыдно быть русскими»…

Мы сделали спектакль по роману Константина Симонова, потому что это очень честная книга, без лакировки, без отрицания проблем, но при этом чувство родины для всех персонажей романа - это константа. Как и для меня тоже, и для моей семьи. Когда я читала «Живые и мертвые», меня поразило, насколько книга стилистически похожа на Телеграм-каналы военных корреспондентов, которые пишут документально, честно и с болью за страну. Я читаю Сашу Коца, Семена Пегова, Александра Ходаковского...