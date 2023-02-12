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12 февраля 2023 4:00

Шоу «Голос-11»: Как Беляев наш Антон ищет сильный баритон

KP.RU подсмотрел за слепыми прослушиваниями очередного сезона «Голоса»
Егор АРЕФЬЕВ
Егор АРЕФЬЕВ
Через пару недель случится финал юбилейного, десятого сезона детского «Голоса»

Через пару недель случится финал юбилейного, десятого сезона детского «Голоса»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через пару недель случится финал юбилейного, десятого сезона детского «Голоса» (Первый). А тем временем второй десяток разменял взрослый, канонический «Голос». Мы сходили на съемки слепых прослушиваний 11 сезона проекта, которые стартовали в Москве, и удивились старым новым лицам.

Полина Гагарина

Полина Гагарина

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Казалось бы, еще недавно Полина Гагарина сменила в красном кресле «Голоса» Пелагею. И вот — уже стала ветераном проекта. Первый раз выпускница «Фабрики звезд» появилась в шоу в 2015 году — аккурат после серебра на «Евровидении».

— Мы начали! — сообщила в соцсетях вокалистка. — Одиннадцатый сезон, даже не верится! Я как наставник в проекте уже восемь лет. Но главное, что волнуюсь каждый раз как в первый!

Баста

Баста

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Рэпер Василий Вакуленко тоже крепко обосновался. Да, вашего Басту и тут, и там показывают. Музыкант еще не успел отработать в детском «Голосе», как уже начал набирать команду во взрослом. Буквально ростовский Цезарь! Секрет продуктивности Басты прост: он начал активно следить за питанием, заниматься боксом, сбросил десяток лишних кило и теперь порхает между съемочными павильонами, как бабочка.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

— Я пришел в «Голос» за яркими голосами, в которых звучит любовь и надежда, — объяснил Владимир Пресняков, новый наставник «Голоса». — Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность — прочтение материала.

Невероятно, но факт. Этот артист за судейским креслом — впервые. Поскольку Агутин в который раз пропускает «Голос», продюсеры решили взять в него лучшего друга Леонида. А тот и не против.

Антон Беляев

Антон Беляев

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Еще один дебютант — Антон Беляев. На него KP.RU обращал внимание еще в далеком 2015 году. Теперь полуфиналист второго сезона «Голоса» в статусе фронтмена группы Therr Maitz и участника нацотбора на «Евровидение» (уступил в 2021 году Маниже) будет отбирать музыкальные жемчужины. Из-за патологических мешков под глазами Антон всегда в темных очках — но с ясным слухом. Возвращение в проект Беляев прокомментировал коротко: «Опять иду в «Голос».

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Участники шоу со всей России и стран СНГ по-прежнему приехали бороться за звание лучшего голоса страны. Если повезет — этот проект может стать удачным стартом для музыкальной карьеры. Или мощным импульсом, как было в случае с Антоном Беляевым.

Шоу «Голос-11» выйдет в эфир вскоре после окончания десятого сезона детского «Голоса», финал которого назначен на конец февраля.

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